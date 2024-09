Napoli: c’è un problema Neres, cosa sta succedendo

In casa Napoli c’è un problema David Neres che preoccupa in parte Antonio Conte. Cosa sta succedendo all’esterno offensivo brasiliano

Nonostante l’inizio di stagione positivo, David Neres non riesce ancora a partire da titolare. Per il brasiliano, infatti, solo presenze da subentrato e questo sorprende un po’ i tifosi. Con il suo arrivo si era ipotizzata la possibilità di una partenza di Politano proprio perché l’ex Benfica doveva scavarlo nelle gerarchie. Per ora, però, non è così. L’esterno offensivo romano sta trovando continuità dal 1′ mentre il nuovo arrivato deve accontentarsi di alcuni scampoli di partita.

A spiegare il perché di queste scelte è l’edizione odierna de La Repubblica. Attualmente in casa Napoli esiste un problema Neres e Conte spera di risolverlo in davvero poco tempo. Il brasiliano sta lavorando duramente per rispettare i compiti del proprio tecnico, ma ancora non ha raggiunto l’obiettivo. La partita contro il Palermo di domani rappresenta forse l’esame più importante: superarlo potrebbe significare partire titolare con il Monza. Una nuova bocciatura rischierebbe di essere grave.

Napoli: perché non gioca David Neres

Esclusa la partita contro la Juventus dove ha fatto molta fatica, da quando indossa la maglia del Napoli David Neres è stato sempre decisivo nonostante la partenza dalla panchina. Questo aveva fatto ipotizzare ai tifosi la possibilità di una sua partenza da titolare già a Torino, ma per Conte il giocatore non è ancora pronto. Si attende risposte importanti contro il Palermo altrimenti dovrà continuare a lavorare per scalare le gerarchie.

Se la fase offensiva da parte di Neres soddisfa le richieste di Conte, il brasiliano ha ancora delle difficoltà in quella difensiva. Il tecnico leccese vede in Politano un giocatore che riesce a dare maggiore equilibrio alla squadra rispetto all’ex Benfica e per questo motivo il romano ad oggi è il titolare. Il nuovo arrivato comunque sta lavorando per cercare di ribaltare le gerarchie e trovare maggiore spazio da titolare.

Palermo rappresenta il primo vero esame. Conte da Neres si aspetta una applicazione importante in fase difensiva. Se sarà così, allora molto probabilmente lo vedremo presto partire titolare. In caso contrario ci vorrà del tempo per leggere il nome del brasiliano nella formazione iniziale del tecnico leccese. La palla è in mano all’ex Benfica: toccherà a lui dimostrare di essere pronto ad esordire dal 1′ con la nuova maglia.