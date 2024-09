Napoli: retroscena Osimhen, c’entra Kvaratskhelia

Ancora un retroscena sull’estate di Victor Osimhen. E in questo caso c’entra Kvaratskhelia. Cosa è successo e il ‘ruolo’ del georgiano

Mentre dalla Turchia parlano di una volontà da parte del Galatasaray di confermare Osimhen anche dopo giugno, in queste ultime ore è spuntato un nuovo retroscena sul nigeriano. L’estate dell’attaccante è stata sicuramente molto movimentata. Le offerte non sono mancate, ma nessuno è riuscito a trovare l’accordo con il Napoli. Alla fine il bomber ha deciso di accettare la destinazione ‘ponte’ giallorossa in attesa della prossima estate.

Ma il futuro di Osimhen poteva essere in un’altra squadra. La fumata bianca era assolutamente possibile, ma alla fine è saltato tutto per colpa di Kvaratskhelia. Il georgiano, infatti, non ha permesso di arrivare all’accordo definitivo durante l’ultimo calciomercato estivo.

Calciomercato Napoli: niente Osimhen per colpa di Kvaratskhelia

Niente Osimhen per colpa di Kvaratskhelia. È questo l’ultimo retroscena sul nigeriano. A raccontarlo è l’ultima edizione del Corriere dello Sport. Secondo la ricostruzione fatta dal quotidiano italiano, un club ha provato a chiudere una doppia operazione, ma il no dei partenopei per il georgiano ha bloccato. Poi naturalmente c’è stato un tentativo anche per il solo attaccante, ma alla fine non è stato possibile arrivare alla fumata bianca.

La squadra in questione è il PSG. Stando alle ultime indiscrezioni, i parigini avrebbero messo sul piatto una proposta di 210 milioni per portare in Francia sia Kvaratskhelia che Osimhen. Da parte del Napoli, però, non c’è stata l’apertura per il georgiano e, di conseguenza, la trattativa si è fermata sul nascere. Poi, come ben sappiamo, i transalpini un tentativo per l’attaccante nigeriano è stato fatto senza, però, trovare l’accordo e per questo motivo il tutto è saltato sul nascere. Naturalmente questo non esclude che i parigini possano provarci anche nella prossima sessione di calciomercato per magari piazzare un doppio colpo.

Ma il futuro del giocatore è assolutamente tutto da scrivere. Osimhen piace a diverse squadre e il Galatasaray punta anche a confermarlo. Ad oggi l’ipotesi più probabile è quella di una vera e propria asta per il nigeriano. La clausola rescissoria porta la pista estera in vantaggio, ma attenzione anche alle squadre italiane, che potrebbero sbaragliare la concorrenza e assicurarsi un giocatore di qualità durante il calciomercato estivo.