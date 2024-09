Accelerazione per Osimhen: pagano la clausola, l’annuncio

Il futuro Osimhen continua ad essere al centro di diverse voci di calciomercato. Una squadra sembra pronta a pagare la clausola

Il futuro di Osimhen resta un rebus. La certezza è che andrà via dal Napoli a titolo definitivo, ma la destinazione al momento è molto difficile da prevedere. Nelle ultime ore si è parlato molto della possibilità di un assalto di Juventus e Chelsea a gennaio. Molto complicato ipotizzare la fumata bianca per diversi motivi. Fino a giugno il nigeriano resterà al Galatasaray e poi si inizierà a valutare con attenzione dove andare.

Attenzione ad un club che, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe iniziato ad avere contatti con il calciatore per convincere ad accettare questa destinazione a giugno. Con il sì di Osimhen, la squadra potrebbe decidere di pagare la clausola rescissoria durante il prossimo calciomercato e strapparlo alla concorrenza. Difficile ad oggi ipotizzare questa soluzione conoscendo anche la volontà del bomber. Ma tutto può succedere e il Napoli guarda alla vicenda come diretto interessato.

Calciomercato: svolta Osimhen, pagano la clausola rescissoria

Difficile in questo momento fare delle ipotesi certe sul futuro di Osimhen. Ad oggi l’unica cosa sicura è il suo addio al Napoli: resta da capire se gennaio o giugno. Come scritto in precedenza, le piste Chelsea e Juventus sembrano davvero poco percorribili per l’inverno. Più chance in estate sempre se sborseranno le cifre richieste dal Napoli.

Ma in queste ultime ore sta ribalzando con molta più frequenza la voce di una conferma al Galatasaray. Secondo quanto riferito dal Fanatik, i giallorossi sarebbero intenzionati a fare un tentativo con il calciatore per convincerlo ad accettare la destinazione turca durante il prossimo calciomercato estivo. E solo dopo il sì di Osimhen, potrebbero pagare la clausola rescissoria fissata dal Napoli per le squadre estere. Davvero uno scenario non sicuramente ipotizzabile qualche settimana fa.

Resta naturalmente da capire la vera volontà del giocatore. Che Osimhen in Turchia sia ormai diventato un idolo dei tifosi del Galatasaray non è un mistero, ma il nigeriano ha sempre sottolineato di puntare al ritorno in una big per puntare a traguardi importanti. Quindi ad oggi sembra quasi impossibile pensare ad una sua permanenza in giallorosso. Poi durante il calciomercato non mancano le sorprese e quindi ad oggi non ci resta che aspettare i prossimi mesi per avere un quadro più chiaro.