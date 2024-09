Boca, rissa in campo: coinvolto anche Cavani – VIDEO

L’episodio ha davvero del clamoroso per quanto accaduto: il calciatore è stato coinvolto in una rissa coi tifosi davvero impressionante. Il club, davanti a questo episodio, ha deciso di usare il pugno duro con il suo tesserato. In questo episodio è stato coinvolto anche un ex calciatore del Napoli molto amato.

I momenti di tensione tra i calciatori ed i tifosi, purtroppo, sono molto più frequenti di quel che si potrebbe pensare. Scene di violenza non sono propriamente all’ordine del giorno del calcio, ma neanche così rari. In tal senso, le ultime notizie che arrivano non fanno altro che acuire questa situazione di costante apprensione.

Quanto accaduto ha davvero dell’incredibile, con le immagini che hanno prontamente e rapidamente fatto il giro di tutti i social. In tal senso, dopo i video del calciatore coinvolto in una autentica rissa con i propri tifosi, il club ha deciso di usare il pugno duro nei confronti del suo tesserato. Andiamo a ricostruire quanto accaduto.

Rissa con i tifosi: la ricostruzione di questo episodio

I calciatori sono da sempre visti come un esempio e degli idoli da parte dei tifosi. Soprattutto di quelli più piccoli. E per questo dovrebbero provare sempre a dare il buon esempio, come si suol dire. Nel caso in questione, il giocatore non ci è per niente riuscito, ricevendo anche la condanna del proprio club.

Si tratta di una vecchia conoscenza del calcio italiano. L’ex Sampdoria e Venezia Sergio Romero, infatti, al termine del derby perso dal suo Boca Juniors contro gli acerrimi rivali del River Plate, è quasi venuto alle mani con i suoi tifosi. Prima all’intervallo, quando ha provato ad affrontare la parte più focosa del tifo. Poi a fine partita.

🇦🇷 | El arquero de @BocaJrsOficial Sérgio “chiquito” Romero espera decisiones tanto del club Xeneize cómo de la Liga, luego de enfrentarse con hinchas de su equipo tras la derrota en el superclásico ante @RiverPlate ⚽🤣@DiarioOle#boca #romero #viral #VideoViral #river pic.twitter.com/a3dBWgGzza — ElPirobo_TM (@ElPirobo_TM) September 23, 2024

Clamoroso: tensioni con i tifosi, coinvolto anche l’ex Napoli

Ad evitare che la situazione potesse degenerare in via definitiva è stato provvidenziale l’intervento da parte degli steward e dei suoi compagni. Su tutti Edinson Cavani, che è stato tra i più attivi per provare a calmare l’ex Samp.

A fine gara lo stesso Sergio Romero in conferenza stampa ha chiesto scusa, ma questo non ha messo il club nelle condizioni di perdonarlo. E’ stato, infatti, messo fuori rosa per due partite. Un segnale forte, con la proprietà che fa capire quanto sia dalla parte, ovviamente, dei tifosi.