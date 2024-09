Napoli, allarme per Conte: nuovo problema per il difensore

Per Antonio Conte in casa Napoli scatta un nuovo allarme in relazione al pacchetto arretrato. Emerge, infatti, inatteso un nuovo problema per il difensore e la notizia non sarà certo piaciuta all’ex commissario tecnico della Nazionale. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

E’ stato senza ombra di dubbio la difesa il reparto sul quale il tecnico leccese si è concentrato sin dal momento in cui è arrivato in azzurro. Proprio la retroguardia partenopea, infatti, nella passata stagione ha fatto emergere qualche problema di troppo, per usare un eufemismo, finendo spesso nell’occhio del ciclone.

I risultati, da questo punto di vista, sono stati tangibili sin da subito. Nelle prime cinque partite di campionato, se si esclude il disastroso esordio contro l’Hellas Verona, il Napoli ha incassato un solo gol dal Parma, riuscendo a chiudere con un clean sheet contro il Bologna, il Cagliari e la Juventus. Ma ora scatta un nuovo campanello d’allarme.

Allarme per gli azzurri in difesa: le ultime

Buongiorno è stato fondamentale per ritrovare la compattezza di cui questa compagine aveva bisogno. E si ha la sensazione che, con una maggiore coesione in mezzo al campo e l’inserimento definitivo di McTominay, il tutto possa ancora migliorare. In tal senso adesso arriva una svolta non di poco conto.

Stando a quanto raccontato da Alessandro Iori, giornalista di DAZN, a Radio Kiss Kiss Napoli, resta da capire e da scoprire ancora Rafa Marin. Il centrale spagnolo, infatti, fin qui non ha mai giocato e dietro questa decisione di Conte ci potrebbero essere questioni di ordine tattico, oltre che di ambientamento. Andiamo a vedere dunque per quale motivo.

Napoli, nuovo problema per il difensore: cosa è successo

Rafa Marin, all’Alaves, era solito giocare in una difesa a quattro come perno centrale, mentre a Napoli si è dovuto adattare ad una linea a tre. Con i movimenti che sono in ogni caso differenti. Adesso che però gli azzurri sono passati al 4-3-2-1 deve nuovamente adeguarsi ed adattarsi anche ai nuovi compagni.

Contro il Palermo, anche davanti a questo nuovo problema di adattamento che si presenta per lui, Rafa Marin però potrebbe seriamente avere la possibilità di partire dal primo minuto, mettendo minuti nelle gambe e facendosi dunque finalmente conoscere dai suoi nuovi tifosi. Le aspettative sono alte su questo profilo. Vediamo se riuscirà a mantenerle.