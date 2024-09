Ounas firma subito: niente Serie A, giocherà in Europa League

Svincolato dopo l’ultima esperienza in Francia con la maglia del Lille, Adam Ounas ha finalmente trovato squadra per questa stagione.

Nel corso di quest’estate il nome del fantasista algerino è stato accostato a diverse squadre di Serie A, come ad esempio il Genoa, ma il suo ritorno in Italia non si è concretizzato per via del fatto che non si è mai andati oltre a dei meri sondaggi. Questo ha fatto credere che l’ex Napoli potesse rimanere svincolato fino alla fine della stagione, ma nelle scorse ore ha preso quota una soluzione intrigante che alla fine è andata anche in porto.

Adam Ounas è dunque prossimo a firmare con la sua nuova squadra, e non giocherà in Serie A, ma sarà protagonista in Europa League.

Ounas firma subito: niente ritorno in Serie A

Importanti novità arrivano in merito al futuro dell’ex Napoli Adam Ounas, svincolato dopo l’ultima esperienza con la maglia del Lille. Nonostante stiamo comunque parlando di un profilo di un certo livello, fino a questo momento nessuno si era fatto avanti per l’algerino, se non il Genoa nelle scorse settimane ma in maniera davvero molto timida.

Il Grifone non ha approfondito i discorsi con Ounas, che alla fine è comunque riuscito a trovarsi una sistemazione per questa stagione. La notizia è infatti dell’ultimissima ora, con il fantasista algerino pronto a sbarcare in città ed essere accolto dal suo nuovo club, che nel frattempo avrebbe già organizzato tutto, visite mediche, idoneità sportiva e classica firma sui contratti.

Oramai manca davvero solo l’ufficialità, ma anche quella è prevista in pratica nelle prossime ore. Stando infatti a quanto riportato da footmercato.net, Adam Ounas è pronto a diventare un nuovo giocatore dell’Olympiakos, storica compagine greca che quest’anno parteciperà all’Europa League dopo aver vinto la Conference l’anno scorso a discapito della Fiorentina di Vincenzo Italiano.

Ounas ha trovato squadra: cifre e dettagli dell’accordo

Adam Ounas si appresta a diventare un nuovo giocatore dell’Olympiakos dopo essere stato scaricato in estate del Lille, ex squadra di Paulo Fonseca, l’attuale allenatore del Milan, con il quale ha collezionato dal 2022 alla scorsa estate 38 presenze e soli 2 gol.

Il rendimento scadente è dunque alla base della separazione con i Les Dogues, ma nonostante questo il suo curriculum non è stato macchiato più di tanto. Ounas rimane comunque un giocatore di qualità e tecnica, ed è proprio questo quello che ha portato l’Olympiakos a puntare su di lui, complice anche la necessità di andare a completare un reparto piuttosto povero di alternative. La dirigenza greca non ci ha dunque pensato su più di due secondi ad ingaggiare l’ex Napoli, prossimo a firmare un contratto biennale a cifra che verranno molto probabilmente svelate al momento dell’ufficialità, anch’essa imminente.