Infortunio in allenamento, non è stato convocato: salta Napoli-Palermo

Alla vigilia di una sfida importante come quella di Coppa Italia del Maradona, l’allenatore si è visto stravolgere nuovamente i suoi piani.

Stando alle ultime notizie, infatti, nel corso dell’allenamento di oggi il calciatore ha avvertito un fastidio fisico che ha allarmato non solo lo staff medico ed i tifosi, ma anche e soprattutto l’allenatore. Nelle prossime ore il titolare verrà sottoposto ad una serie di accertamenti che faranno luce sulle sue condizioni, ma per evitare di aggravare ulteriormente la situazione si è deciso di lasciarlo fuori dalla lista dei convocati per Napoli-Palermo.

Questo costringe l’allenatore rivisitare nuovamente la sua formazione, che affronterà la sfida del Maradona particolarmente rimaneggiata.

Infortunio grave in allenamento: salta Napoli-Palermo

Continuano ad arrivare brutte notizie dall’infermeria del centro sportivo per l’allenatore, che dovrà fare a meno di alcuni dei suoi migliori interpreti per la sfida di Coppa Italia che vedrà il Napoli di Antonio Conte ed il Palermo di Alessio Dionisi sfidarsi per l’accesso agli ottavi di finale della competizione.

I tifosi di entrambe le tifoserie si aspettano che i rispettivi condottieri mandino in campo il miglior undici iniziale possibile, peccato però che ci sarebbero gli imprevisti infortuni che stravolgono leggermente i piani dei due, più di uno che dell’altro a dire la verità. Sì, perché mentre il Napoli approccia a questa con l’entusiasmo e la voglia di una piazza che è tornata a respirare dopo un anno complicato, il Palermo lo fa con l’ultima e la buona volontà del caso, con Dionisi particolarmente in difficoltà non solo per i problemi che la sua squadra sta riscontrando in questo inizio di stagione, ma anche e soprattuto per gli infortuni ai quali deve fare fronte, l’ultimo dei quali annunciato pochissime ore fa.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di CalcioNapoli24, in extremis l’allenatore rosanero dovrà fare a meno di Ionut Nedelcearu, roccia e titolare (quasi) inamovibile della difesa palermitana. Per il calciatore rumeno si tratta di un affaticamento muscolare, che verrà valutato nel corso dei prossimi giorni, nella speranza che non sia qualcosa di peggiore.

Verso Napoli-Palermo: tripla assenza importante per l’allenatore

Alessio Dionisi ha da fare i conti con tre assenze piuttosto importanti tra le file del suo Palermo. Oltre a Nedelcearu, fermatosi nel corso dell’allenamento di oggi e dunque non convocato per la sfida del Maradona, l’allenatore rosanero dovrà fare a meno anche di Valerio Verre, che fino all’ultimo ha provato a recuperare dal fastidio muscolare che lo sta tenendo lontano dai campi già da un po’.

Insieme a questi due da notificare anche l’assenza di Blin, oramai scontata, visto che ci vorranno mesi prima che il centrocampista torni a pieno regime. A fronte di questo, Alessio Dionisi si presenta a Napoli con una lista di 23 giorni, fra i quali rientra anche l’ex della partita, Salvatore Sirigu.