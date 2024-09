Napoli, regalo per Conte: nuovo centrocampista dalla Serie A

Il Napoli non si ferma ed in sede di mercato ha già individuato il prossimo colpo da consegnare nelle mani di Antonio Conte. Arriva dalla Serie A e rappresenta un nome a sorpresa che farà sicuramente felice il tecnico ex Inter e Juventus. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Gli azzurri non si fermano ed anzi continuano a scandagliare il calciomercato a livello internazionale per dei nuovi, potenziali colpi. D’altronde, come si suol dire, la finestra di gennaio è ormai molto più vicino di quel che sembra ed è giusto operare per tempo, per evitare delle beffe.

In tal senso, a quanto pare lo staff di mercato del Napoli ha messo gli occhi su un rinforzo che arriva direttamente dalla Serie A. Si tratta di un calciatore che può davvero infiammare lo stadio Diego Armando Maradona. Andiamo a vedere le ultime, visto che sarebbe un rinforzo a dir poco interessante per la linea mediana dei partenopei.

Gli azzurri si muovono sul talento della Serie A

In estate è stato fatto in sede di calciomercato da parte degli azzurri, che però devono ancora completare l’opera, come si suol dire. La rosa, infatti, ha bisogno di innesti per essere più vicina alle esigenze di Antonio Conte. Anche in mezzo al campo. Ed in tal senso adesso arriva un importante colpo di scena.

Stando a quanto raccontato da Daniele Longo, esperto di calciomercato, il Napoli ha messo gli occhi sul talento del Como ed ex Real Madrid Nico Paz. Si tratta di un calciatore che ha attirato l’occhio di tutti nelle sue prime apparizioni in Serie A e che sembra migliorare giornata dopo giornata. Andiamo a vedere come stanno le cose a riguardo.

Napoli, occhi puntati sul centrocampista: nuovo rinforzo per Conte

Il Como lo ha acquistato questa estate dal Real Madrid per 6 milioni di euro, a cui va aggiunto il 50% sulla futura rivendita. Il Napoli ha puntato i riflettori su di lui, dal momento che a centrocampo può agire da trequartista, suo ruolo naturale, ma anche da mezzala o da attaccante a supporto di una punta.

Argentino classe 2004, Nico Paz sarebbe un rinforzo a dir poco importante ed interessante per il Napoli. I tifosi azzurri lo ricorderanno, dal momento che l’anno scorso ha già punito il Napoli con la maglia proprio del Real Madrid, in UEFA Champions League.