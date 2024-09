McTominay già leader del Napoli: spunta il labiale non notato

Scott McTominay ha impiegato pochissimo tempo ad entrare nel cuore dei tifosi ed anche del suo allenatore, che gli ha subito dato una maglia da titolare. C’è il labiale che nessuno aveva notato che dimostra, però, quanto lo scozzese si sia integrato in questa realtà nuova per lui ma piena di spunti.

Gli azzurri hanno realizzato un mercato da 10 in pagella. Sono arrivati tanti calciatori di altissimo profilo ed i nuovi arrivati ci hanno messo poco, anche per i loro trascorsi a dir poco gloriosi e che fanno ben sperare, ad entrare nel cuore dei tifosi. Ed anche a guadagnarsi una maglia da titolare.

Difficile scegliere un nome in senso assoluto tra quelli arrivati su tutti. Probabilmente, però, quello attorno al quale c’è più curiosità è sicuramente quello di Scott McTominay. Se la gioca con Romelu Lukaku ed Alessandro Buongiorno, ma in questo caso si tratta di due calciatori già noti al pubblico italiano. Ed un labiale dello scozzese ha subito acceso l’entusiasmo dei tifosi.

Lo scozzese sempre più leader a Napoli

L’ex Manchester United si è calato nella realtà napoletana con una voglia davvero impressionante, che trapela in ogni sua intervista. Ed anche in tutte le giocate messe in campo nella gara di esordio contro la Juventus. C’è un labiale proprio da parte del leader della Scozia che fa capire quanto carattere abbia.

All’Allianz Stadium ci ha messo una grande grinta che si può sintetizzare in maniera emblematica in una immagine del primo tempo della sfida tra la Juve ed il Napoli. McTominay, infatti, in una situazione di difficoltà per i suoi compagni, li ha incitati tutti e si è poi rivolto ai tifosi, urlando “Let’s go!” e chiedendo il loro supporto.

McTominay, spunta il labiale a sorpresa: nessuno lo ha notato

Non è assolutamente scontata come cosa, soprattutto tenendo conto del fatto che è appena arrivato e si tratta di una realtà, quella napoletana, molto diverso rispetto a quella a cui era abituato ai tempi del Manchester United.

E’ probabile che domani contro il Palermo in Coppa Italia possa continuare a giocare per mettere minuti nelle gambe ed entrare ancora più in confidenza con questa realtà. McTominay, infatti, non vedrà l’ora di respirare a pieni polmoni l’aria del Maradona da diretto protagonista.