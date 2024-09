Mercato Napoli, colpo dalla Francia: affare low cost per l’inglese

Mercato Napoli, gli azzurri in vista di gennaio lavorano al colpo a sorpresa che arriva direttamente dalla Francia e dalla Ligue 1. Per le condizioni contrattuali, si tratta di un affare a basso costo dal potenziale enorme. L’inglese può essere per davvero il prossimo rinforzo per Antonio Conte.

Il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna ha operato in maniera molto attenta e funzionale, dal momento che alla fine è riuscito a regalare ad Antonio Conte i rinforzi di cui aveva bisogno. Chiaramente, però, si rendeva necessaria una autentica rivoluzione che non è ancora completa. Restano alcune lacune da colmare.

Tenendo conto del fatto che in sede di calciomercato ci si anticipa sempre per cercare di bruciare la concorrenza, il Napoli si sta già guardando attorno in funzione della sessione di gennaio. In tal senso, adesso emerge un nome nuovo che arriva direttamente dalla Francia. Si tratta di un affare a basso costo per il calciatore inglese.

Mercato Napoli, colpo dalla Francia e nome nuovo

Il mercato non si ferma mai, come si suol dire, e per questo motivo, dopo esserci lasciato alle spalle un agosto pieno di novità per il Napoli, è già tempo di programmare la sessione invernale. In tal senso, una svolta importante per un nuovo rinforzo a centrocampo arriva direttamente dalla Francia e dalla Ligue 1.

Stando a quanto raccontato da Ekrem Konur, noto giornalista turco ed esperto di calciomercato internazionale, il Napoli ha messo gli occhi su Angel Gomes, talentuoso centrocampista inglese di proprietà del Lille e che già è ampiamente nel giro della Nazionale dei Tre Leoni. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Napoli, occhi ancora in casa Lille: l’inglese è il nuovo obiettivo

Si tratta di un calciatore molto, molto interessante e che al Lille ha fatto davvero cose egregie. E’ un classe 2000, quindi ha l’età giusta per avere un presente importante ed anche dei margini di crescita intriganti per chi vuole investire su di lui. Ed il Napoli ha fiutato l’affare.

Può arrivare, infatti, a prezzo di saldo, dal momento che il contratto che lega Angel Gomes al Lille scadrà nel 2025 ed al momento i discorsi per il rinnovo sono fermi. Senza un prolungamento contrattuale, il Lille lo lascerà partire già a gennaio per 15-18 milioni ed il Napoli è in prima fila per lui. Attenzione, però, anche all’interesse dei top club inglesi, Arsenal e Tottenham su tutti.