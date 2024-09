Napoli: colpo d’esperienza, arriva l’ex Tottenham

È un Napoli che inizia a valutare con attenzione i rinforzi per il calciomercato invernale. L’ex Tottenham potrebbe essere l’idea low cost

Antonio Conte ha le idee molto chiare sul futuro del Napoli. La squadra in tre anni deve ritornare ad essere competitiva stabilmente in Italia e in Europa. Un progetto che naturalmente necessita l’arrivo di giovani di qualità e di prospettiva, ma non solo. L’obiettivo del tecnico dei partenopei è anche quello di provare a vincere sin da subito qualcosa e per questo non è da escludere qualche colpo di esperienza nell’immediato.

In particolare, secondo quanto riferito da fichajes.net, c’è un giocatore che non rientrerebbe più nei piani del suo club e il Napoli potrebbe farci un pensiero in vista del calciomercato invernale. Un nome già accostato in passato ai partenopei e che Conte conosce molto bene. Un profilo d’esperienza e che garantirebbe con la sua duttilità una soluzione importante al tecnico leccese. Vedremo se ci sarà questa opportunità oppure il Napoli andrà su altri obiettivi.

Calciomercato Napoli: sfida a Milan e Atalanta, Conte ci pensa

Difficile in questo momento avere certezze su come si muoveranno le squadre a gennaio. Mancano diversi mesi e i piani potrebbero cambiare a causa di infortuni o di altro. Il Napoli starebbe ragionando sulla possibilità di acquistare un esterno destro e un centrale e attenzione ad un nome a sorpresa, ma che Conte conosce molto bene.

Dalla Spagna ribalza la notizia di un Trippier in uscita dal Newcastle nonostante il contratto in scadenza nel 2026. Conte conosce molto bene l’inglese e il 34enne potrebbe rappresentare la soluzione giusta per la fascia destra durante il calciomercato invernale. Ricordiamo che l’ex Tottenham può giocare anche a sinistra ed eventualmente ad adattarsi come braccetto, ma questa è una soluzione meno congeniale per lui. Di certo stiamo parlando di un calciatore di esperienza e che potrebbe dare una mano molto importante alla squadra.

Per il momento quella del Napoli resta solamente una suggestione. L’interesse concreto sembra essere di Milan e Atalanta, ma i partenopei potrebbero comunque unirsi a questa corsa durante il calciomercato invernale. Ragionamenti in corso e scelte che saranno fatte nelle prossime settimane e in base anche alle richieste di Conte. Trippier presto potrebbe diventare un obiettivo del Napoli per rinforzare il reparto difensivo di Antonio Conte.