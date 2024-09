Napoli: deciso un addio, lotterà per lo Scudetto

Non solo entrate in casa Napoli. Possibile anche un addio e una squadra è subito pronto ad approfittarne. Ecco le ultime notizie

È un Napoli che si prepara ad essere protagonista sul calciomercato sia in entrata che in uscita. Non è un mistero che la rosa a disposizione di Conte deve essere completata, ma si ragiona anche sulla possibilità di dare il via libera alle cessioni di giocatori che non rientrano più nei piani del tecnico. Naturalmente fino a gennaio la strada è lunga e può succedere di tutto, ma le idee sono molto chiare nella dirigenza partenopea.

Secondo quanto riferito da Gerardo Fasano, giornalista di Ruleta Sport, il Napoli potrebbe decidere di sacrificare uno dei giocatori offensivi durante il calciomercato invernale per far tornare Elmas. C’è la possibilità che questa cessione rinforzi una delle concorrenti per lo Scudetto, che da tempo è sulle tracce del giocatore e potrebbe alla fine piazzare un colpo importante per rinforzare la rosa a disposizione.

Calciomercato Napoli: cessione in arrivo, le ultime

Alcuni movimenti in uscita erano già in programma in estate, poi i programmi sono cambiati e alla fine sono rimasti. Non è da escludere che succeda la stessa cosa a gennaio, ma la sensazione è che il Napoli voglia sfoltire la rosa per lasciarsi lo spazio di manovra durante la sessione invernale.

E in questo senso sembra muoversi l’uscita di Raspadori. L’ex Sassuolo non rientra nei piani di Conte e il Napoli durante il prossimo calciomercato potrebbe decidere di sacrificarlo per far arrivare Elmas alla corte del tecnico leccese. Sul giocatore offensivo è destinata fiondarsi la Juventus, che da tempo è alla ricerca di un giocatore con quelle caratteristiche. Naturalmente stiamo parlando di una semplice ipotesi visto che, almeno per il momento, non si hanno assolutamente certezze su quali saranno le decisioni dei rispettivi club.

Di certo in casa Napoli c’è l’intenzione di avere dello spazio di manovra importante per regalare a Conte diversi rinforzi e questo può avvenire solamente tramite le cessioni. Staremo a vedere se sarà così o alla fine si deciderà di rimandare tutto al calciomercato estivo confermando i giocatori che ci sono attualmente in rosa e puntellando quei reparti con carenze importanti. Fino a gennaio manca ancora diverso tempo e le sorprese possono essere assolutamente dietro l’angolo.