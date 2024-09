Non solo Neres: c’è anche un problema Spinazzola

In casa Napoli ci sono dei piccoli problemi da affrontare. Non solo Neres, ma c’è anche una questione riguardante Spinazzola

Il Napoli questa sera scenderà in campo contro il Palermo e si tratta di un match molto importante per diversi giocatori. I fari sono puntati principalmente su Neres e Spinazzola. Se il problema del brasiliano lo abbiamo analizzato nei giorni scorsi, in queste ultime ore si parla molto del poco utilizzo dell’ex Roma. L’esterno era arrivato a Napoli con l’obiettivo di trovare più spazio rispetto all’ultima esperienza, ma le cose non sono assolutamente cambiate.

L’edizione odierna de Il Mattino si è soffermato su Spinazzola e sul motivo per cui sta facendo molta fatica a giocare con continuità. Una sorpresa considerando anche la considerazione di Conte nei suoi confronti. Ma il tecnico del Napoli ha sempre schierato giocatori in grado di dargli garanzie e al momento l’ex Roma non è tra quelli.

Napoli: problema Spinazzola, cosa sta succedendo

Conclusa l’esperienza non molto fortunata alla Roma, Spinazzola ha sposato il progetto Napoli sperando di poter trovare maggiore spazio, ma così non è. Almeno per il momento l’esterno scuola Juventus sta facendo molta fatica e la partita di Coppa Italia rappresenta un test importante. Il tecnico dei partenopei vuole dargli fiducia sia per togliere eventuali musi lunghi che per permettergli di dimostrare il suo valore.

Stando a quanto riferito da Il Mattino, in questo momento Olivera sta dando maggiori garanzie rispetto a Spinazzola. Da qui la scelta di tenere l’azzurro in panchina. Naturalmente stiamo parlando di decisioni assolutamente momentanee e variabili. Il tecnico dei partenopei si aspetta dall’ex Roma una risposta importante già contro il Palermo. E se questa arriverà, allora le cose sono destinate assolutamente a cambiare. Naturalmente la speranza da parte di Conte è quella di poter contare su tutta la rosa a disposizione per aumentare la competitività della squadra.

Per Spinazzola il Palermo rappresenta, quindi, un test assolutamente importante da superare. A questo punto c’è curiosità di capire come si comporterà l’esterno e se darà le risposte richieste da Conte. In caso di esito positivo, non è da escludere che lui ci possa essere spazio già con il Monza. Ma il giudice supremo è sempre il campo e il tecnico dei partenopei si basa su questo per fare le sue scelte.