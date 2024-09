Napoli: infortunio Meret, i tempi di recupero si allungano

Brutte notizie per quanto riguarda il Napoli. Per Meret i tempi di recupero potrebbero essere più lungo del previsto. Ecco i dettagli

Il Napoli ha perso ormai da giorni uno dei protagonisti di questo inizio di stagione. Alex Meret si è infortunato contro la Juventus e i tempi di recupero sono da subito sembrati molto lunghi. L’estremo difensore ha sperato fino alla fine che si trattasse di un problema meno grave, ma alla fine è stato costretto ad alzare bandiera bianca e lasciare spazio a Caprile. Non sicuramente una buona notizia per Conte e per i partenopei. Il problema nelle prime quattro partite è stato uno dei migliori ed ora si dovrà fare a meno di lui.

Nei giorni scorsi il giocatore si è sottoposto a tutti i controlli del caso per avere un quadro più chiaro della situazione. Quando si tratta di un infortunio muscolare non è mai semplice avere dei tempi di recupero precisi e solitamente si preferisce aspettare qualche giorno per capire come va il recupero. Ma di certo il problema di Meret non è sicuramente una buona notizia per il Napoli e per Antonio Conte.

Napoli: infortunio, i tempi di recupero

C’è sicuramente apprensione per quanto riguarda le condizioni di Meret. Il portiere, come scritto in precedenza, ha lasciato il campo contro la Juventus per un problema fisico, che alla fine si è rivelato di natura muscolare. Di certo la notizia non è assolutamente positiva per Antonio Conte considerato le prestazioni messe in campo dall’ex Udinese nelle prime partite.

Bisognerà aspettare i prossimi giorni per capire meglio come andrà il recupero. Ma, secondo quanto riferito da Il Mattino, Meret resterà ai box anche la prima partita subito dopo la sosta. Difficile ipotizzare un rientro per la sfida contro l’Empoli, ma non è da escludere che l’ex Udinese possa ritornare a disposizione almeno per la panchina. I dubbi saranno sciolti solamente a ridosso della sfida. Toccherà a Caprile, quindi, nelle prossime partite del Napoli. Una chance importante per l’ex Bari di dimostrare di valere il Napoli.

Naturalmente la speranza di Conte è che Meret possa recuperare il prima possibile, ma, essendo un problema muscolare si preferisce andare con molta calma. Difficile vederlo in campo subito dopo la sosta, ma su questo si avrà un quadro più chiaro solamente nelle prossime settimane..