Grande ritorno a Napoli, l’ha convinto Conte: c’è l’annuncio

Il Napoli già starebbe programmando il prossimo calciomercato invernale, con Antonio Conte che avrebbe in mente una cosa per rinforzare la sua squadra.

Stando alle ultime notizie, ed al recente annuncio, l’allenatore salentino avrebbe fatto alla dirigenza partenopea il nome di un giocatore che conosce molto bene la piazza, complice il suo importante, e vincente, passato in azzurro. Al momento la situazione sembrerebbe essere ancora nella sua fase embrionale, ma l’impressione è che presto la coppia Manna-Conte potranno iniziare a muoversi per realizzare questo grande ritorno a Napoli, con i tifosi che non potrebbero fare altro che approvarlo considerato il legame che tutt’ora li lega con questo calciatore.

Grande ritorno a Napoli, l’ha espressa richiesto Conte

Iniziata male, il Napoli ha immediatamente preso in mano la propria stagione ingranando nell’arco di due settimane la marcia giusta, come confermato anche dagli ottimi risultati ottenuti fino a questo momento dalla formazione di Antonio Conte. Senza impegni settimanali, esclusa la Coppa Italia, il salentino ha intenzione di portare alla vittoria la sua squadra, convinto che sia competitiva già così dopo gli importanti investimenti fatti in estate dalla società.

Nonostante questo, però, c’è bisogno di qualche accorgimento per completarla, discorso sul quale starebbe lavorando l’allenatore italiano in prima linea insieme al direttore sportivo Giovanni Manna. L’obiettivo è quello di andare ad aggiungere alla rosa profili importanti che siano in grado di ritagliarsi un ruolo all’interno della squadra, e che possano indubbiamente tornare utili nel corso della stagione, caratteristiche che descrivono proprio un ex giocatore del Napoli e sul quale si sarebbe posata l’attenzione di Antonio Conte, deciso a riportarlo all’ombra del Vesuvio.

Stando infatti a quanto riportato dal giornalista di Ruleta Sport Gerardo Fasano, ad un anno dal suo sbarco in Germania, Elmas potrebbe lasciare il RB Lipsia per tornare a giocare per l’appunto a Napoli, visto che il neo allenatore dei partenopei vedrebbe in lui quella duttilità perfetta per la sua squadra, e che forse altri profili non hanno.

Per uno che entra, ce ne sono addirittura due che escono

Antonio Conte potrebbe spingere per riportare a Napoli il macedone Elmas, che ha lasciato un bellissimo ricordo soprattutto ai tifosi. Nel momento in cui questo scenario dovesse verificarsi, però, la formazione azzurra avrebbe sovrabbondanza lì davanti, motivo per il quale la dirigenza starebbe valutando chi dei tanti attaccanti lasciare eventualmente partire nel prossimo calciomercato.

La scelta, dice Gerardo Fasano, potrebbe ricadere addirittura su due di loro, ovvero Giacomo Raspadori e Cyril Ngonge, che hanno questi tre mesi per far cambiare idea ad Antonio Conte, sennò a gennaio sarà, con ogni probabilità, addio.