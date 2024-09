Si sblocca Osimhen alla Juventus: Giuntoli ha già studiato tutto

Attualmente in prestito fino a fine stagione al Galatasaray, Victor Osimhen potrebbe presto tornare ad essere protagonista in Serie A.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’attaccante nigeriano sarebbe un obiettivo dichiarato della Juventus per la prossima estate di calciomercato. C’è il rischio che possa dunque verificarsi un Higuain 2.0, con la differenza però che i tifosi partenopei, in questo caso, nulla hanno più da che vedere con Osimhen dopo quanto successo in questi piuttosto movimentati mesi.

Da capire adesso se la Juventus si può permettere un investimento del genere, ma Cristiano Giuntoli avrebbero già studiato tutto, in quanto starebbe aspettando solo il momento giusto per far sbloccare tutto.

Prendono l’attaccante: si sblocca l’affare Osimhen

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Victor Osimhen, oggi ancora di proprietà del Napoli ma in prestito al Galatasaray, in Turchia. L’impressione è che nonostante l’ottimo impatto che ha avuto con la maglia giallorossa, il nigeriano ad Istanbul non ci rimarrà ancora a lungo, visto e considerato l’interesse della Juventus, che potrebbe addirittura diventare qualcosa di più nell’arco dei prossimi mesi.

Stando alle ultime notizie, infatti, la Vecchia Signora ha intenzione di regalare a Thiago Motta un nuovo attaccante, e questo potrebbe rispondere al nome, per l’appunto, di Victor Osimhen. Al momento la situazione sarebbe ancora nella sua fase embrionale, ma le cose potrebbero presto sbloccarsi grazie anche ad una situazione, terza a questa operazione, che permetterebbe alla Juventus di avere la forza economica per fare all-in sull’attaccante di proprietà del Napoli.

Stando a quanto riportato da fichajes.net, infatti, l’Arsenal vuole Dusan Vlahovic, e questo potrebbe innescare un domino di attaccanti niente male, che vedrebbe per l’appunto coinvolto anche Osimhen. Nel momento in cui il club bianconero dovesse davvero riuscire a piazzare il serbo ai Gunners, ecco che Giuntoli reinvestirebbe la cifra sul nigeriano, che rispetto a 12 mesi fa è ad oggi decisamente più accessibile, complice una clausola rescissoria da 75 milioni di euro, valida però solo all’estero.

Vogliono Osimhen nella prossima stagione

La Juventus sta studiando la strategia migliore per arrivare a Victor Osimhen, ma la Vecchia Signora non è l’unica squadra sulle tracce dell’attaccante nigeriano.

Stando alle ultime notizie, infatti, anche il Chelsea potrebbe inserirsi nella corsa all’attaccante del Napoli, anche se la squadra più decisa e potenzialmente in vantaggio sarebbe il Galatasaray, che negli scorsi giorni è uscito allo scoperto tramite alcune dichiarazioni forti del suo vice presidente. L’intenzione del club di Istanbul è quella di trattenere in rosa il nigeriano anche nella prossima stagione, casomai valutando la possibilità di acquistarlo a titolo definitivo con un piccolo sconto dalla clausola rescissoria da 75 milioni di euro. Da capire se De Laurentiis e lo stesso Osimhen sono a favore di questa soluzione, anche se l’impressione è che il nigeriano possa puntare, e sperare, in altro, salvo incredibili capovolgimenti di fronte.