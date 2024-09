Serie A, rischio esonero dopo stasera: spazio a Cannavaro

La partita di questa sera potrebbe essere decisiva per il futuro dell’allenatore alla guida della squadra, prossima avversaria del Napoli.

Stando alle ultime notizie, infatti, in caso di sconfitta la dirigenza potrebbe e dovrebbe procedere con l’esonero del tecnico, che fino a questo momento ha deluso ogni sorta di aspettative. Si sapeva che bisognava dargli tempo, ma neanche così tanto, anche perché oramai è quasi un mese e mezzo che la squadra non vince.

Dunque, se anche stasera si dovesse perdere, l’esonero rischia di essere l’unica soluzione plausibile, con Cannavaro pronto a farsi di nuovo spazio in Serie A.

Rischio esonero dopo stasera: ultimatum all’allenatore

Il calciomercato degli allenatori continua a muovere pedine importanti in tutti i campionati europei, soprattutto in Serie A, dove nelle prossime ore potrebbe saltare la seconda panchina della stagione dopo quella della Roma. Questa sera, infatti, il tecnico si gioca la conferma alla guida della squadra, la cui guida gli verrebbe sottratta in caso di sconfitta.

Considerato il modo in cui la formazione approccia a questa sfida, la dirigenza si sarebbe iniziata a coprire valutando diversi profili con i quali andarlo a sostituire, ma nonostante questo c’è ancora fiducia nell’allenatore, che non deve fare altro che mettere a tacere le critiche che gli sono state mosse nel corso di queste complicate settimane, e quale miglior occasione se non la partita di stasera?

Stando alle ultime notizie, dunque, Alessandro Nesta si gioca la permanenza sulla panchina del Monza questa sera in occasione dei sedicesimi di finale di Coppa Italia contro il Brescia. L’ex Reggiana non ha altra opzione che vincere, anche perché nel momento in cui dovesse essere eliminato dalla competizione per mano di una squadra di categoria inferiore, Adriano Galliani potrebbe non lasciargliela passare liscia esonerandolo, scenario del quale si starebbe parlando già da diverse settimane, anche perché con oggi il Monza è un mese e mezzo che non vince, in tutte le competizioni.

Si riflette sull’esonero: spazio in panchina a Cannavaro

Nel momento in cui la panchina di Nesta dovesse saltare, il Monza avrebbe già individuato l’uomo col quale andarlo a sostituire. Sulla piazza ci sono liberi diversi allenatori con esperienza, come ad esempio Andreazzoli o Giampaolo, ma in caso di esonero Adriano Galliani darebbe continuità alla sua gestione puntando su un profilo giovane, un po’ come fatto già con Palladino ed ora con Nesta, nonostante i risultati deludenti.

Per questo motivo, stando alle ultime notizie, il Monza potrebbe lasciare spazio in panchina a Fabio Cannavaro, che fra le altre cose sarebbe stato proposto già nel corso della scorsa settimana alla dirigenza biancorossa. Non ci resta dunque che aspettare l’epilogo della partita di questa sera fra i Bagai ed il Brescia, con l’ex pallone d’Oro che freme dalla voglia di conoscere il suo futuro.