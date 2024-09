Napoli: colpo dall’Udinese, c’è il via libera del club

Il Napoli inizia a pensare con attenzione al prossimo calciomercato. E un colpo potrebbe essere piazzato dall’Udinese. Ecco i dettagli

È un Napoli che inizia a ragionare con attenzione sul prossimo calciomercato. Le priorità indicate da Antonio Conte sono molto chiare e a questo punto il tecnico si aspetta di riuscire a gennaio di avere una rosa ancora più forte di quella attuale. Di certo stiamo parlando di una squadra che ha dimostrato in cinque partite di poter ambire a traguardi importanti. Quindi servirà puntellare i ruoli che per adesso sono scoperti.

E un colpo potrebbe arrivare dall’Udinese. Secondo quanto riferito da tuttomercatoweb.com, il club bianconero potrebbe dare il via libera alla cessione per circa 20 milioni di euro. Il Napoli valuta e ragiona se piazzare questo colpo durante il calciomercato invernale oppure no. Naturalmente tutte le valutazioni sono in corso e le decisioni saranno prese solamente a ridosso di gennaio.

Calciomercato Napoli: colpo dall’Udinese, i dettagli

Il Napoli nel reparto arretrato in questa stagione ha dimostrato di avere alcune lacune e molto probabilmente a gennaio si interverrà per rinforzare la difesa. Difficile in questo momento fare previsioni e capire su quali giocatori punterà. Ma sicuramente Manna nelle prossime settimane lavorerà per individuare i giocatori giusti da dare al proprio tecnico. L’obiettivo, come spiegato in precedenza, è quello di alzare il livello della rosa a disposizione del tecnico.

E tra i giocatori che potrebbero arrivare a Napoli c’è anche Bijol. Il difensore dell’Udinese è da tempo un obiettivo dei partenopei e l’arrivo di Solet dovrebbe aprire alla cessione del giocatore durante il calciomercato invernale. La strada fino a gennaio è lunga e non possiamo escludere praticamente nulla. A questo punto non ci resta che aspettare ancora un po’ di tempo per avere un quadro più chiaro e capire su chi punterà.

Per arrivare al croato, come scritto in precedenza, ci vorranno 20 milioni di euro. Una cifra importante e non semplice da sborsare durante una sessione invernale. Ma il Napoli ha bisogno di un rinforzo di qualità in quel ruolo e a questo punto non ci resta che aspettare il calciomercato per capire come ci si muoverà. Bijol resta un obiettivo dei partenopei e Manna potrebbe decidere di affondare il colpo per strapparlo alla concorrenza e regalarlo al proprio tecnico.