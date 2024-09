Grave infortunio: operazione e lungo stop, salta il Napoli

Brutto infortunio in Serie A. Un giocatore è stato sottoposto ad un intervento chirurgico e non sarà a disposizione per il Napoli

Il campionato sta entrando nel vivo e per molte squadre sta arrivando il momento della verità. Le prime giornate hanno riservato molte sorprese in negativo e positivo e tra qualche settimana capiremo se è stato semplicemente un periodo magico o difficile oppure se si avrà una certa costanza nei risultati. La speranza dei tecnici è naturalmente quella di una conferma in caso di un inizio importante e di una inversione di rotta se in questo settembre ci sono state difficoltà.

Per un club, però, non arrivano assolutamente buone notizie dall’infermeria. L’infortunio si è rivelato molto grave e il giocatore si è dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico. Ora per lui lungo stop e rientro forse solamente a fine campionato. Per questo motivo salterà la sfida di andata con il Napoli, ma anche il ritorno non è assicurato considerando i tempi di recuperi previsti ad oggi.

Serie A: infortunio shock, salta il Napoli

La speranza del tecnico era quella di un infortunio meno grave del previsto, ma le sensazioni avute subito dopo lo stop non erano positive. Gli esami hanno confermato il problema e il giocatore nelle scorse ore è stato posto ad un intervento chirurgico per ridurre la lesione ed ora per lui si prospetta un lungo periodo ai box. Non sicuramente una buona notizia per il tecnico che dovrà trovare una soluzione differente a quella messa in campo fino ad oggi.

Sazonov, infatti, si è sottoposto ad un intervento chirurgico a causa della lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro nell’allenamento post gara contro la Juventus. Ora per lui 5 o 6 mesi di stop e un rientro in campo previsto non prima di febbraio e marzo. Questo significa che salterà la sfida del 20 ottobre contro il Napoli, ma non è da escludere che possa saltare anche il ritorno ad aprile.

Non sicuramente una buona notizia per il tecnico D’Aversa. Il difensore è stato uno dei protagonisti in questa prima parte di stagione ed ora dovrà trovare una soluzione differente per cercare di non abbassare il livello della squadra e naturalmente restare competitivo.