Tegola last minute: niente Palermo, le condizioni

Brutte notizie per il Napoli e Antonio Conte. Il giocatore salta la partita contro il Palermo ed è a forte rischio per il Monza. I dettagli

Il Napoli è pronto a scendere in campo questa sera contro il Palermo. Una sfida che tutti attendono da tempo per capire come si comporteranno le cosiddette seconde linee. Sono, infatti, diversi i giocatori che in questa primissima parte non hanno trovato molto spazio con Antonio Conte e proveranno a sfruttare questa occasione per mettersi in mostra. Ma per il tecnico leccese non arrivano buone notizie dall’infermeria.

Un giocatore, infatti, è stato costretto a dare forfait all’ultimo minuto per un problema fisico. Le sue condizioni non preoccupano molto, ma a questo punto bisognerà aspettare ancora qualche giorno per cercare di capire se potrà tornare a disposizione contro il Monza oppure anche la trasferta in terra brianzola è a forte rischio a causa di un questo intoppo dell’ultima ora.

Napoli: tegola per Conte, niente Palermo

La tegola dell’ultimo minuto costringerà il tecnico a rivedere un po’ i suoi programmi. Le indiscrezioni della vigilia non lo davano per titolare, ma era sicuramente una carta a gara in corso. Ora dovranno essere fatte altre scelte e vedremo alla fine come Conte deciderà di comportarsi per non affaticare molto i titolarissimi.

Al momento l’unica certezza sembra essere rappresentata dal fatto che Folorunsho non sarà a disposizione per Napoli–Palermo. L’ex Bari, come riportato da CalcioNapoli24, è alle prese con una indisposizione fisica e per questo motivo non ha presto parte al consueto raduno prima del match. Una assenza sicuramente pesante considerando che il tecnico leccese avrebbe potuto concedergli molto più spazio rispetto a quello avuto in questo inizio di stagione. Ora bisognerà aspettare le prossime ore per capire se potrà ritornare ad allenarsi con il gruppo già domani oppure dovrà saltare anche Monza.

Non sicuramente una buona notizia per il Napoli e per Conte. L’azzurro era una delle carte da utilizzare a gara in corso ed ora molto probabilmente toccherà ad uno dei titolari fare qualche minuto in più. Naturalmente le decisioni saranno prese anche in base all’andamento della sfida e per questo motivo non ci resta che aspettare la serata di oggi per avere un quadro più chiaro su come si muoverà il tecnico leccese durante il match.