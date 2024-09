Napoli: Juve e Milan beffate, Manna prende il piccolo Mbappé

Il Napoli guarda con attenzione ai giovani. C’è un giocatore che interessa molto ai partenopei e Manna potrebbe anticipare Juve e Milan

Restare competitivi con una economia sostenibile. È questo l’obiettivo che si è posto ADL dopo l’arrivo di Conte. Un traguardo che si raggiunge puntando in particolare sui giovani futuribili e Manna entro l’estate potrebbe chiudere un colpo che va proprio in questa direzione.

Secondo quanto riferito da Ekrem Konur, il Napoli è sulle tracce di un talento francese (anche se nato in Italia ndr). In patria lo chiamano il piccolo Mbappé. La concorrenza è folta e non sarà assolutamente semplice strapparlo alle altre squadre, ma Manna è già al lavoro e proverà a regalare questo rinforzo a Conte durante il prossimo calciomercato estivo. Stiamo parlando di un classe 2006 e quindi con tutto il futuro davanti. Resta da capire se ci sarà la possibilità di arrivare davvero alla fumata bianca oppure la spunteranno club diversi dagli azzurri.

Calciomercato Napoli: colpo a sorpresa, Manna lo prende dalla Francia

Il Napoli ha sempre guardato con attenzione a nomi non molto conosciuti a livello internazionale. È il caso di Kvaratskhelia e di Osimhen e anche qui ci stiamo muovendo su quella strada. Si tratta di un calciatore non troppo famoso all’estero. Bisogna dire, però, che molti scout lo hanno già individuato come rinforzo ideale per la propria squadra e la prossima estate potrebbe aprirsi una vera e propria asta.

I partenopei sarebbero sulle tracce del talento francese del Lorient Kroupi. Un calciatore di assoluto livello e finito nel mirino anche di Juventus, Milan oltre che Real Madrid. Manna, comunque, è pronto ad accelerare per provare a regalare il giocatore a Conte durante il prossimo calciomercato estivo e anticipare la concorrenza. Difficile dire se ci riuscirà considerando le squadre in corsa e anche il fatto che il Lorient proverà a guadagnare una cifra importante dal punto di vista economico.

Non ci resta, quindi, che aspettare i prossimi mesi per capire meglio cosa succederà. Al momento, però, il Napoli è sulle tracce del giocatore e Manna spera di poter battere la concorrenza per il classe 2006. Stiamo parlando di un talento dal sicuro avvenire e per questo motivo in molti lo stanno seguendo ormai da vicino. Vedremo cosa succederà e chi la spunterà nella corsa a Kroupi.