Cannavaro torna in panchina: colpo di scena, allenerà in Champions

In maniera del tutto inattesa Fabio Cannavaro è pronto a tornare in panchina dopo l’esonero dell’allenatore. Si tratta di una grande occasione dal momento che gli darebbe la possibilità di giocare in UEFA Champions League. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

L’ex campione de mondo con la Nazionale italiana e stella, da calciatore, di club del calibro di Inter, Juventus e Real Madrid, oltre che prodotto del vivaio del Napoli, è ancora alla ricerca di una grande chance in Europa da allenatore. Con l’Udinese, infatti, nonostante una salvezza conquistata all’ultimo secondo, le cose non sono andate per il meglio.

Non è stato confermato, infatti, come guida tecnica e la cosa non può non avergli creato un po’ di amarezza. Sentiva, infatti, di meritare un trattamento differente. Adesso, però, una big è pronta ad offrirgli la possibilità di sedersi su una panchina da Champions League, con la notizia che arriva come un fulmine a ciel sereno.

L’ex Napoli in Champions League: le ultime

Fino a questo momento, infatti, ha avuto fiducia solo lontano da casa, in Cina, a parte le brevi parentesi con Benevento e, per l’appunto, Udinese. In tal senso, andiamo a vedere le ultime notizie che faranno sicuramente piacere a tutti i suoi ammiratori sparsi in giro per il mondo.

Stando a quanto raccontato da SportMediaset, infatti, la Dinamo Zagabria, dopo l’umiliazione in UEFA Champions League contro il Bayern Monaco, ha deciso di esonerare Jakirovic e si è fatta avanti proprio per Fabio Cannavaro, a cui vorrebbe affidare l’incarico di risollevare le sorti di questa squadra.

Cannavaro nuovo allenatore, trattativa a sorpresa con una big

Allo stato attuale delle cose, pare che Cannavaro stia valutando questa opzione, che gli darebbe una vetrina internazionale a dir poco ambita e per di più avrebbe davanti praticamente tutta la stagione per poter lavorare. E per lasciare la sua impronta. Chiaramente la Dinamo Zagabria, avendo poco tempo a disposizione, sta lavorando su più tavoli.

Tra i nomi valutati, infatti, c’è anche quello di Bjelica, con il quale a quanto pare c’è in essere una sorta di testa a testa. In ogni caso, è lecito immaginare che una decisione arriverà a breve, dal momento che in un contesto così non c’è davvero tempo da perdere.