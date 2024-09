Mercato Napoli, colpo dalla Turchia: l’agente esce allo scoperto

Mercato Napoli, gli azzurri a sorpresa vengono accostati ad un calciatore di proprietà di un noto club turco. In tal senso, le parole da parte dell’agente fanno chiarezza su questa situazione e spingono i supporter azzurri ad accendere i riflettori su questo profilo. Andiamo a vedere i dettagli di questa vicenda.

Gli azzurri sono sempre molto attenti e vigili in sede di calciomercato, con la consapevolezza che in giro per il mondo ci sono sempre dei talenti da scovare e delle occasioni da cogliere al volo. In tal senso, il direttore sportivo Manna è consapevole del fatto che la squadra è già cambiata tanto ma necessita di ulteriori innesti.

Stasera, nella gara contro il Palermo, Antonio Conte avrà la possibilità di vedere all’opera diverse seconde linee. Un buon test anche in chiave mercato, dal momento che chi ha avuto fin qui meno spazio ha la chance per dimostrare il suo effettivo valore sul campo da gioco. Ora, però, proprio a proposito di calciomercato, arriva un annuncio che sorprende tutti.

Mercato Napoli, colpo dalla Turchia: il nome

Il calcio turco in sede di mercato sta tornando alla ribalta con tanti colpi ad effetto, a partire da quello di Victor Osimhen, sbarcato al Galatasaray. In tal senso, i partenopei sembrano essersi mossi sulle tracce di un calciatore proprio di proprietà di una realtà della SuperLig turca.

Si tratta di Rayyan Baniya, difensore roccioso di proprietà del Trabzonspor, ex club anche di Marek Hamsik, ed attualmente in prestito in Serie B, proprio al Palermo che questa sera farà visita allo stadio. Proprio a proposito di queste voci, che si sono già uditi qualche sessione fa, ha parlato il suo agente, spiegando come sono andate le cose.

Napoli sul calciatore del Trabzonspor: la verità dell’agente

In una intervista concessa a Radio Kiss Kiss Napoli, infatti, il suo procuratore Giovanni Bia ha spiegato che in passato ha parlato proprio di Baniya con i dirigenti azzurri, facendo però intendere che dopo i primi approcci non ci sono stati sviluppi significativi.

Al momento, dunque, non sembrano esserci notizie fresche, ma una conferma per un potenziale colpo in casa Napoli. Anche, perché no, in prospettiva futura, visto che Baniya è un classe 1999. Magari stasera avrà la possibilità di mettersi in mostra e di dimostrare le proprie doti.