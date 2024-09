Bordata a Lukaku, che polemica: “Piedi come i merluzzi”

Nei confronti di Romelu Lukaku, nuovo bomber e centro del progetto del Napoli, arriva una bordata terribile che solleva un enorme polverone. “Ha i piedi come i merluzzi”. Una critica difficile da rimuovere dalla testa e che preoccupa inevitabilmente anche i tifosi partenopei. Andiamo a vedere le ultime.

L’impatto che ha avuto il belga sulla realtà del Napoli è stato impressionante. Non solo per i due gol messi a segno in maniera istantanea contro Cagliari e prima ancora con il Parma, ma per l’entusiasmo che è riuscito a generare. I tifosi hanno prontamente individuato in lui il leader a cui affidarsi per i propri sogni.

L’ultima prestazione contro la Juventus, però, non ha convinto e sono sorte alcune perplessità circa soprattutto la sua condizione fisica. Che, d’altronde, non è al top e non potrebbe essere altrimenti visto che di fatto non ha lavorato in gruppo questa estate. Adesso spuntano delle nuove dichiarazioni su di lui che sollevano un polverone.

Napoli, che bordata al belga: le parole sollevano un polverone

Antonio Conte, però, ha garantito per lui e sta costruendo la manovra offensiva del suo Napoli su di lui. Bisogna metterlo nelle condizioni di esprimersi al meglio e nessuno sa farlo meglio dell’ex allenatore di Chelsea ed Inter. Andiamo a vedere però le critiche in questione a cosa si riferiscono.

Sui social, infatti, sono state riproposte delle dichiarazioni di Antonio Cassano ai tempi della Bobo TV, nell’anno del ritorno in prestito all’Inter. Ecco le parole dell’ex calciatore, tra le altre, di Roma e Sampdoria: “Lukaku ha due merluzzi al posto dei piedi, non sarà mai un centravanti raffinato”. Ma non è tutto.

“Lukaku ha i piedi come i merluzzi”, attacco pesante al bomber

Se è vero che queste parole sono molto dure e per niente esaltanti per un giocatore con il palmares del belga, oltre alle dichiarazioni che ancora oggi fanno discutere i tifosi ci sono pure previsioni che fanno ben sperare i tifosi del Napoli.

A detta di Cassano, infatti, in un campionato del livello della Serie A, Romelu Lukaku non può non far bene, arrivando anche a segnare 20 o 25 gol. Ed è proprio questa la speranza sicuramente del Napoli e dei suoi tifosi, ma anche di Antonio Conte, che sa di poter contare su un centravanti straordinario.