Ex Juventus nei guai: denunciato da una madre, rischia grosso

Arriva una autentica tempesta sull’ex Juventus, che ora deve fare i conti con dei problemi davvero molto seri dal momento che rischia grosso. Finisce nei guai dal momento che è stato denunciato da una madre per un gesto assolutamente da condannare di cui si è reso protagonista. Andiamo a ricostruire questa brutta vicenda.

Molto spesso, erroneamente, si tende ad associare i calciatori a degli esseri perfetti. Essi, infatti, in maniera del tutto inevitabile, diventano soprattutto per i più giovani dei modelli da seguire, ma episodi come questo non possono non far venire dei dubbi. A chiunque. Amanti di questo sport o tifosi che essi siano.

L’ex Juventus, infatti, si trova ad essere allo stato attuale delle cose seriamente nei guai, dal momento che ha ricevuto da parte di una madre una denuncia per un comportamento vergognoso che ha adottato con un bambino. Adesso, in maniera del tutto inevitabile, rischia grosso. Andiamo a ricostruire quanto è accaduto in maniera dettagliata.

L’ex Juventus finisce nei guai: denuncia arrivata

Come detto, i calciatori sono spesso degli idoli dei più piccoli, che vedono in loro tutto quello che vorrebbero diventare da grandi. E proprio per questo motivo l’episodio in questione fa ancora più male e fa venire, se confermato, i brividi a tutti gli amanti del calcio. Quello sano.

Il protagonista di questa assurda vicenda è Felipe Melo, che secondo i media brasiliani avrebbe aggredito verbalmente e con un atteggiamento minaccioso, il 22 settembre, un bambino di 15 anni. La sua colpa? Essere un tifoso del Botafogo, squadra che il giorno prima aveva battuto il suo Fluminense con un gol al 95′, a tempo quasi scaduto.

La madre contro il calciatore: gesto violento e denuncia

La madre del bambino ha denunciato l’ex Juventus, dal momento che si tratta di un comportamento assolutamente inaccettabile e sul quale le autorità dovranno fare chiarezza. Per questo motivo la Polizia Civile di Rio de Janeiro sta indagando per cercare di risolvere il caso.

Spesso sopra le righe con i suoi comportamenti, questo rappresenta per distacco l’episodio più grave della carriera di Felipe Melo, che in Italia ha indossato le maglie di Juventus, Inter e Fiorentina. Se le accuse di intimidazione ai danni di minore dovessero essere confermate, il brasiliano se la vedrebbe davvero brutta. Secondo i testimoni, per giunta, Felipe Melo ha chiesto al bambino di che squadra fosse tifoso ed è bastata la risposta del ragazzino (Botafogo, ndr) per far esplodere la sua rabbia.