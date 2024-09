Napoli: non solo gioie, c’è un problema per Conte

La vittoria contro il Palermo conferma la crescita del Napoli di Conte. Ma per il tecnico leccese c’è anche un serio problema da affrontare

Dopo un 5-0 sembra che va tutto bene, ma in realtà non è assolutamente così. Il Napoli domina contro il Palermo e questo conferma una crescita importante dell’intero gruppo e non solo dei cosiddetti titolari. Ma c’è un problema che preoccupa Conte e in questi giorni dovrà trovare una soluzione definitiva. L’idea è quella di stringere i denti fino a gennaio e poi intervenire per completare il reparto.

Come detto anche dal tecnico in più di un’occasione, per vincere c’è bisogno di una rosa lunga e di qualità. La seconda non manca, ma ci sono giocatori che in questo momento stanno rendendo non come ci si aspettava. Toccherà a Conte trovare una soluzione per risolvere questo problema in attesa del calciomercato, destinato a dare ulteriori rinforzi e magari anche in quel reparto.

Napoli: Conte ha un problema, ecco quale

La vittoria contro il Palermo ha permesso a Conte di ricevere diverse notizie positive. Il tecnico ora sa di poter contare su una rosa ampia anche durante il campionato. C’è un reparto che, nonostante i cinque gol messi a segno, sembra essere in difficoltà e rischia di essere alla lunga un problema non di poco conto per il tecnico leccese.

Stiamo parlando dell’attacco. Anche contro il Palermo Raspadori e Simeone non sono sembrati a proprio agio nel modo di giocare del tecnico leccese. Un solo tiro in porta tra i due e una partita, nonostante un assist a testa, in grossa difficoltà. Questo rappresenta un problema importante per Conte, che per adesso può contare solamente su Lukaku in quel ruolo. Secondo quanto riferito da areanapoli.it, è possibile lo spostamento di Ngonge più avanti proprio per dare una alternativa di livello al belga almeno fino a quando gli altri due non alzano il livello delle prestazioni.

Di certo se si continuerà in questo modo dovranno essere fatte alcune riflessioni sul futuro di Raspadori e Simeone. La loro permanenza non è certa e Conte si aspetta una reazione da parte dei due. Questo rappresenta un problema non di poco conto considerato che Lukaku è un giocatore che in passato qualche problema fisico lo ha avuto. Vedremo come si comporterà il tecnico leccese e quali saranno le sue scelte in caso di Romelu out.