“Napoli caduto in una trappola”, Alvino lancia l’allarme in diretta

Carlo Alvino in diretta lancia un nuovo allarme per il Napoli. Secondo lui gli azzurri sono caduti in una trappola. Di cosa si tratta

La vittoria contro il Palermo consente agli azzurri di guardare con maggiore fiducia al futuro. Ma ora in casa Napoli c’è un po’ di apprensione per quanto successo poco prima dell’inizio del secondo tempo. La risposta al lancio dei fumogeni del Palermo rischia di essere penalizzante per i partenopei, che già sono finiti nel mirino del Casms per i fatti di Cagliari. Non sono previste particolari sanzioni, ma una multa salata quasi certamente ci sarà.

Una situazione, però, a cui i tifosi del Napoli devono fare molta attenzione. Da quest’anno sembra esserci davvero poca tolleranza da parte delle autorità italiane e calcistiche. E, visto anche quanto successo a Cagliari, ora i partenopei hanno i riflettori puntati. Il rischio è quello di dover fare i conti con sanzioni ancora più dure.

Napoli: Alvino non ci sta, l’attacco in diretta

La situazione in casa Napoli, quindi, continua ad essere assolutamente tesa e il rischio è quello di dover fare i conti con situazioni penalizzanti. L’invito da parte di molti giornalisti è quello di fare attenzione e non cadere in cosiddette trappole che vengono poste anche dagli altri supporters.

“Purtroppo in Coppa Italia è successo – ha ammesso Alvino durante il suo intervento in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss – i tifosi del Napoli hanno risposto a quelli del Palermo cadendo nel tranello. In Italia non ci sono le stesse regole. Quando i supporters partenopei vanno in trasferta vengono controllati da cima a fondo. Al Maradona, invece, si può portare tutto“. Parole che sanno anche di critica nei confronti di regole, che abbiamo visto anche in passato, non sono sicuramente uguali per tutti e su questo va trovata una soluzione.

Ma di certo da parte dei tifosi del Napoli ci vuole maggiore attenzione. Per il momento, come scritto in precedenza, il rischio è quello di una multa salata. Ma ora i riflettori saranno ancora di più puntati sugli azzurri e non si dovrà più cadere in tranelli simili a partire dal Monza. La speranza è che tutto si possa risolvere senza particolari problemi in futuro e che non si arrivi a decisioni drastiche come quelle prese dopo il derby di Genova.