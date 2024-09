Osimhen-Juve: Giuntoli esce allo scoperto, l’annuncio

Victor Osimhen resta un obiettivo un obiettivo della Juventus. E Giuntoli esce allo scoperto sul possibile passaggio arrivo in bianconero

Il nome di Victor Osimhen continua ad essere al centro di diverse voci di calciomercato. Dal Chelsea alla Juventus passando anche per Galatasaray e PSG. Sono diverse le squadre che seguono da vicino il nigeriano. Nei giorni scorsi si è ipotizzato anche un possibile trasferimento al Milan, ma Manna ai microfoni di SportMediaset ha smentito qualsiasi contatto con la società rossonera per il bomber ora in Turchia.

Ma tra le tante idee che in questi giorni sono uscite per il futuro di Osimhen, c’è una che sta stuzzicando molto: ovvero il possibile trasferimento alla Juventus. I bianconeri sono alla ricerca di un rinforzo viste anche le difficoltà di Vlahovic e il nigeriano rappresenta forse il primo vero obiettivo di Giuntoli. Ed è proprio il direttore sportivo della Vecchia Signora ad uscire allo scoperto in queste ultimissime ore.

Calciomercato: Osimhen alla Juventus, le ultime

Victor Osimhen in questo momento è impegnato con il Galatasaray e non pensa assolutamente al futuro. Nonostante questo, però, le voci su dove giocherà a gennaio o la prossima stagione continuano a circolare con insistenza. Non perde assolutamente quota l’ipotesi Juventus e le parole di Giuntoli al Corriere della Sera sembrano dare forza a questa ipotesi. Anche se non sarà assolutamente facile convincere ADL a far andare a Torino il proprio attaccante.

Giuntoli al quotidiano italiano conferma di aver lavorato quattro mesi per portarlo a Napoli. Una insistenza che sembra ribadire la stima nei confronti dell’attaccante nigeriano da parte del direttore sportivo bianconero. E chissà se questa si trasformerà in qualcosa di più già durante il calciomercato invernale. Osimhen non chiude assolutamente la porta ad un trasferimento alla Juventus, ma serve prima vendere Vlahovic altrimenti il rischio è quello di non poter affondare il colpo per l’attaccante del Napoli.

Di certo per il momento la strada per vedere Osimhen alla Juventus è ricca di ostacoli. Da Torino confermano la volontà è quella di rinnovare il contratto a Vlahovic. Ma il digiuno del serbo e le richieste economiche frenano un po’ questa ipotesi. La possibilità di arrivare al nigeriano non è assolutamente da escludere, ma ADL difficilmente darà il via libera senza una offerta superiore ai 100 milioni di euro. Affare non facile da concludere anche se Giuntoli resta il primo ammiratore del nigeriano e un un tentativo molto probabilmente lo farà.