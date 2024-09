“Peggiore in campo”: bocciatura netta, scoppia la polemica

C’è un giocatore che non ha convinto pienamente Enrico Fedele durante Napoli-Palermo. E le sue dichiarazioni fanno discutere

Napoli–Palermo è stata sicuramente una prova importante per molti azzurri, ma su un calciatore ci sono giudizi assolutamente discostanti tra loro. La prestazione messa in campo non ha convinto a tutti ed Enrico Fedele, come spesso accade, ha deciso di andare controcorrente eleggendolo come peggiore in campo.

Una bocciatura netta e che sta alimentando una polemica sui social (e non solo). Il fatto di averlo eletto come il peggiore in campo non convince tutti e possiamo dire che il giudizio netto di Fedele sembra essere davvero l’unico. Ora naturalmente spetta al giocatore far ricredere anche l’ex agente dei fratelli Cannavaro con altre prestazioni simile a quelle di ieri sera. Naturalmente, conoscendo il dirigente campano, non è da escludere che decida di proseguire per la sua strada e non cambiare idea sul calciatore di Antonio Conte.

“Peggiore in campo”, bocciatura netta: di chi si tratta

È stata una partita molto importante per diversi giocatori del Napoli. Per molti di loro l’inizio di stagione non è coinciso con il trovare il giusto spazio e sicuramente Palermo ha rappresentato una chance per mettersi in mostra e dimostrare di essere ancora in grado di incidere sul risultato e non solo. Ma Enrico Fedele non sembra assolutamente convinto da un giocatore e lo boccia decretandolo peggiore in campo.

Un giudizio sicuramente a sorpresa visto che si tratta di David Neres. Secondo l’ex dirigente del Parma, il brasiliano è stato tra i peggiori del Napoli. “Bisogna dirlo – sottolinea Fedele ai microfoni della trasmissione Fuorigioco – non ha giocato bene. Gli assist? Per me sono quando servi il compagno davanti al portiere. Non gli angoli“. Per l’ex procuratore dei Cannavaro, quindi, una prestazione sottotono per il brasiliano. Anche se stiamo parlando di un giudizio controcorrente.

La mattinata odierna, infatti, si è aperta con i giornali che esaltano la prova di David Neres. In generale si può parlare di una prestazione positiva da parte del brasiliano anche se a corrente alternata. Sono molti, infatti, i momenti in cui si è isolato uscendo dalla partita. Se troverà la continuità che chiede il tecnico leccese, allora possiamo pensare ad un brasiliano come una vera e propria arma in più per il Napoli e per Antonio Conte.