Napoli: problema serio per Conte, è allarme

C’è un problema serio per Conte dopo la vittoria contro il Palermo. Il tecnico è preoccupato anche in vista anche delle prossime partite

Il Napoli vince contro il Palermo, ma c’è un piccolo problema per il tecnico azzurro. Un giocatore anche con i rosanero non è riuscito a convincere i tifosi e il tecnico ed ora c’è una preoccupazione per quanto riguarda la punta partenopea. La speranza da parte di tutti è che si possa trovare una soluzione per consentire a Conte di poter disporre di un’arma in più al proprio arco e provare a centrare risultati importanti.

Secondo quanto riferito dal Corriere del Mezzogiorno, la situazione in casa Napoli non è sicuramente delle più facili da gestire. Il tecnico si aspetta un cambio di passo importante da parte del suo attaccante altrimenti il rischio è quello di doverlo cedere durante il calciomercato di gennaio. Non ci resta quindi che aspettare le prossime settimane per capire se ci sarà la tanto attesa svolta oppure no.

Napoli: c’è un problema Raspadori, cosa sta succedendo

Giacomo Raspadori quest’estate è stato più volte vicino a lasciare Napoli, ma alla fine si è deciso di dargli fiducia confermandolo nella rosa di Antonio Conte. Una scelta che, almeno per il momento, non sta assolutamente ripagando. L’attaccante non riesce ad entrare pienamente negli schemi del tecnico e questo rappresenta un piccolo campanello d’allarme per la squadra partenopea. La speranza è che si possa nel giro di davvero poco tempo trovare una soluzione.

Anche contro il Palermo Raspadori è stato provato in diverse posizioni, ma il risultato non è assolutamente cambiato. Un giocatore che al momento sembra essere assolutamente fuori dagli schemi di Conte e non sarà semplice riuscire a trovare una soluzione. Il tecnico proverà nei prossimi giorni a dargli una collocazione tattica diversa, ma se non ci dovessero essere delle buone notizie, allora non è da escludere un suo addio a gennaio.

I prossimi mesi dunque saranno decisivi per Raspadori e anche per il suo futuro a Napoli. Conte si aspetta un cambio di passo fondamentale per cercare di confermarlo in rosa. Se questo non dovesse arrivare, l’unica soluzione sarebbe quella di una cessione e la Juventus potrebbe ritornare con forza sul giocatore come successo in estate. Non ci resta che aspettare ancora un po’ di tempo per avere un quadro più chiaro della situazione.