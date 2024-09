Napoli: colpo dal Brasile, si chiude per 15 mln

Il Napoli continua ad essere molto attivo anche sul calciomercato. Possibile un colpo dal Brasile: i partenopei pronti a chiudere per 15 mln

Lo ha ammesso anche Manna nel pre-partita di Napoli–Palermo: sul calciomercato si poteva fare di più. Parole che confermano la volontà da parte della dirigenza partenopea durante la sessione invernale di intervenire per regalare al proprio tecnico dei giocatori di assoluto livello. Le idee sono ben chiare, ma attenzione alle sorprese. Il direttore sportivo azzurro starà molto vigile e proverà a cogliere qualsiasi occasione capiterà durante gennaio.

Secondo quanto riferito da fichajes.net, c’è un giocatore attualmente impegnato in Brasile che piace molto al Napoli. Nonostante non sia più giovanissimo (30 anni), il suo profilo è molto interessante e a questo punto non ci resta che aspettare i prossimi mesi per capire se ci sarà un tentativo da parte dei partenopei già durante il calciomercato invernale oppure si deciderà di aspettare l’estate.

Calciomercato Napoli: colpo a sorpresa, arriva dal Brasile

Difensore ed esterno destro. Sono queste le due priorità da parte del Napoli durante il calciomercato invernale. Ma non è da escludere che ci possano essere ulteriori ingressi nella squadra partenopea. Molto dipenderà dalle uscite che ci saranno a gennaio e dalle richieste che Conte avanzerà al termine di questi tre mesi di campionato.

Tra i giocatori che sarebbero sulla lista di Manna c’è anche Giorgian De Arrascaeta, centrocampista uruguaiano che si sta mettendo in mostra con il Flamengo. La sua duttilità sta attirando l’attenzione di diversi club e tra questi anche il Napoli di Antonio Conte. Per il momento possiamo dire che quel ruolo è ben coperto soprattutto dopo il cambio modulo. Ma se ci dovesse essere una partenza, allora non è da escludere che possa avvenire un tentativo con il club brasiliano per capire meglio la possibilità di arrivare alla fumata bianca.

Le informazioni che giungono dalla Spagna parlano di circa 15 milioni di euro per strappare il giocatore al Flamengo. Una cifra sicuramente molto importante e non semplice da sborsare durante il calciomercato invernale. Sono in corso, comunque, tutte le riflessioni del caso e le decisioni saranno prese solamente nelle prossime settimane e in base anche alle preferenze di Conte. Ma De Arrascaeta piace e il Napoli comincia a valutare con attenzione la possibilità di prenderlo subito e anticipare la folta concorrenza.