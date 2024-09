Milan, lo stanno soffiando al Napoli: Manna anticipato

Il Napoli rischia di veder sfumare un obiettivo. Il Milan è pronto ad accelerare e potrebbe anticipare Manna. Ecco tutti i dettagli

È un Napoli che si sta iniziando a muoversi sul calciomercato, ma rischia di essere beffato dal Milan. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, i rossoneri hanno accelerato su un obiettivo dei partenopei e potrebbero soffiarlo a Manna e al resto della concorrenza.

L’obiettivo di Moncada e Furlani sarebbe quello di portarlo già in questo calciomercato alla corte di Fonseca e, di conseguenza, questo rende molto più complicata la strada del Napoli. I partenopei, infatti, stavano ragionando sull’obiettivo in ottica di giugno. Naturalmente la mossa del Milan potrebbe magari portare Manna a cambiare la strategia e muoversi da subito. Molto dipenderà anche da quanto Conte riterrà opportuno fare un sacrificio per averlo a disposizione oppure deciderà magari di puntare su altri giocatori.

Calciomercato: il Milan beffa il Napoli, accelerazione su un giocatore

La vittoria nel derby ha rivitalizzato il Milan ed ora nell’ambiente rossonero si respira anche maggiore fiducia in ottica futuro. L’obiettivo resta sempre quello di dare al tecnico una rosa ancora più forte di quella attuale e sarebbe stato individuato un obiettivo principale per rinforzare la linea di centrocampo.

Stiamo parlando di Samuele Ricci. Il centrocampista del Torino è stato individuato come principale obiettivo dal Milan per rinforzare il proprio centrocampo e l’affondo potrebbe esserci subito dopo la partenza di Bennacer. L’intenzione da parte dei rossoneri è quella di mettere una cifra intorno ai 15 milioni di euro più magari una contropartita a scelta da parte dei granata. Operazione comunque non semplice anche guardando al cammino fatto dai granata in questo inizio di stagione. Sembra davvero molto complicato pensare ad un Cairo che si priva di uno dei giocatori di maggiore talento a gennaio.

Il Napoli resta alla finestra e osserva con attenzione la situazione. Il giocatore piace molto anche a Conte, ma i partenopei si sarebbero eventualmente mossi solamente la prossima estate. Per il momento, quindi, si preferisce attendere e vedere come finirà eventualmente l’affare con i rossoneri. Se dovesse andare avanti, a quel punto non è da escludere che Manna possa muoversi e magari mettere sul piatto un’offerta subito per poi lasciarlo in prestito al Torino fino a gennaio. Ragionamenti in corso e decisioni che saranno prese in poco tempo.