Disordini Maradona: possibile stangata, l’annuncio

I disordini del Maradona potrebbero portare ad una vera e propria stangata per il Napoli. L’annuncio è arrivato nelle ultime ore

Ci sono stati momenti di paura al Maradona tra fine primo tempo e inizio secondo. I lanci di fumogeni e petardi da parte dei tifosi del Palermo ha provocato una reazione di quelli del Napoli. Una sfida che ora rischia di avere delle conseguenze molto gravi per entrambe le compagini.

In particolare, il Napoli rischia grosso dopo i fatti di Cagliari. I fari sono puntati tutti sui tifosi partenopei e non è da escludere una stangata già nelle prossime ore. La speranza è che questa volta si possa sorvolare visto che sono stati provocati dall’altra parte. Ma c’è un precedente e ultimamente si sta proseguendo con il pugno duro da parte delle autorità sportive e anche nazionali. Per questo motivo non è da escludere la possibilità di una stangata.

Napoli-Palermo: disordini al Maradona, le possibili decisioni

Il Napoli potrebbe ricevere una stangata per i disordini del Maradona. I fatti contro il Palermo sono al vaglio della giustizia sportiva e nei prossimi giorni saranno prese delle decisioni. La speranza da parte dei tifosi è che si possa arrivare ad una sentenza non molto dura nei confronti dei partenopei. Ma c’è il precedente di Cagliari che rappresenta una sorta di peso sulle spalle del club partenopeo e a questo punto non sono da escludere sanzioni dure.

Secondo quanto riferito dall’avvocato Edoardo Cacchio, esperto di diritto sportivo, non c’è assolutamente il rischio di una chiusura completa dello stadio. Ma non è da escludere la possibilità di un turno a porte chiuse per quanto riguarda la curva. Naturalmente non si hanno certezze fino a questo momento e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere delle maggiori certezze su cosa succederà.

Di certo il Napoli spera che possa il tutto passare senza particolari sanzioni. Vedremo quello che succederà e cosa accadrà nei prossimi giorni.