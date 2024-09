Napoli, altra cessione ad ottobre: incassa 10 milioni

Il calciomercato del Napoli ha subito una completa rivoluzione in estate: ecco la cessione da 10 milioni, già è stata decisa ad ottobre

La dirigenza partenopea è al lavoro per incrementare il tasso tecnico della rosa di Conte. A gennaio potrebbero arrivare nuovi innesti di spessore, ma attenzione anche a cessioni eccellenti dopo la rivoluzione completata in estate. Ecco la mossa strategica del presidente De Laurentiis:

In poco tempo gli azzurri hanno cambiato subito pelle rivoluzionando la rosa intera di Antonio Conte: ora De Laurentiis è pronto a ripartire mettendo a segno una nuova cessione da urlo. Il Napoli è sempre molto vigile sul fronte calciomercato tra entrate ed uscite: ecco l’ultima pazza idea per incassare altri dieci milioni.

Napoli, la cessione già decisa: De Laurentiis è felice

Una decisione presa pochi minuti fa: ecco l’ultim’ora decisiva per arrivare in alto incassando altri dieci milioni in ottica futura. Il Napoli ha la soluzione per arrivare subito alla chiusura dell’accordo: conosciamo ogni dettaglio per la cessione definitiva.

Come svelato dal portale estadiodeportivo.com, il Napoli ha lasciato partire in estate troppo presto il centrale brasiliano Natan. Una bocciatura per lui, ma negli ultimi giorni subito sono arrivate critiche per la mossa del presidente De Laurentiis visto che la squadra di Conte avrà una lunga stagione da affrontare.

Dalla difesa a tre l’allenatore azzurro ha optato per il ritorno della retroguardia a quattro: con Marin e Juan Jesus soltanto in panchina, Conte può correre qualche rischio di troppo.

Un inizio di stagione convincente al Real Betis per l’ex azzurro, partito in prestito oneroso di un milione di euro: il club spagnolo si è riservato un’opzione di acquisti sborsando soltanto altri nove milioni. Una scelta non obbligatorio del Real Betis che sta pensando in grande per iniziare un nuovo progetto eccellente. Un’opportunità di calciomercato eccellente per il club spagnolo che non vuole lasciarsi sfugire questa nuova occasione.

De Laurentiis è comunque soddisfatto della mossa di mercato per arrivare in alto subito con Conte alla guida del Napoli. Ancora una prova convincente con le seconde linee nella sfida di Coppa Italia contro il Palermo: ora Natan può dire addio a titolo definitivo. De Laurentiis è pronto ad incassare altri 10 milioni di euro da spendere nelle prossime sessioni estive.