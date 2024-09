Napoli, allarme in casa azzurra: preoccupa Conte

Un’altra vittoria convincente per il Napoli targato Antonio Conte, ma un aspetto non convince l’allenatore azzurro: è arrivata la critica

Gli azzurri continuano a macinare vittorie su vittorie: lo spogliatoio azzurro è tornato ad essere raggiante dopo la terribile stagione con il decimo posto. Ormai è soltanto un vecchio ricordo: Conte ha saputo toccare le corde giuste per avere voce in capitolo in ottica futura. Ora è arrivata anche una critica a sorpresa dopo l’entusiasamente vittoria in Coppa Italia contro il Parma: ecco cos’è successo.

Un momento decisivo per puntare in alto. Il Napoli cercherà di collezionare nuove vittorie in Serie A contro Monza e Como per consolidarsi nella zona alta della classifica. Due appuntamenti già decisivi per sognare in grande: gli azzurri vogliono subito tornare in Champions League con il sogno Scudetto che resta un miraggio.

Ecco la feroce critica anche dopo la vittoria entusiasmante in Coppa Italia contro il Palermo: una dinamica davvero a sorpresa, ecco finalmente la verità sull’aspetto negativo della squadra azzurra.

Napoli, arriva subito la critica: un aspetto non convince Conte

La squadra azzurra ha iniziato alla grande la nuova stagione dimenticando in fretta l’esordio terribile contro l’Hellas Verona: in campo non ha convinto proprio Conte, ecco il momento decisivo per trovare subito una soluzione adeguata in vista delle prossime partite.

Una nuova voglia di emergere in Italia per raggiungere subito la Champions League. C’è un aspetto che non ha convinto Antonio Conte nella sfida contro il Palermo: è arrivata anche la conferma.

Come svelato dal giornalista di Radio Crc, Umberto Chiariello, nella sfida contro il Palermo ha visto un Napoli con le sembianze della Juventus di Conte: “Ha messo tutti sotto esame, sapevano che si giocavano tanto in Coppa Italia”. Successivamente ha criticato un aspetto della squadra azzurra: “Rafa Marin ancora non convince ed è stata la nota meno positiva della serata. Il giocatore c’è, ma forse non è ancora pronto. Speriamo non venga mai un raffreddore ai difensori centrali”.

L’allenatore del Napoli dovrà continuare ad infondere le sue idee al difensore spagnolo per farlo rendere al meglio quando sarà chiamato in causa: spunta la feroce critica nonostante la vittoria entusiasmante per 5-0 contro il Palermo. Conte cercherà di tirare fuori le qualità di ogni calciatore azzurro: un’altra banco di prova importante per capire il valore del singolo.