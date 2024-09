Calciomercato, arriva l’annuncio: “Vorrei giocare nel Napoli”

Una carriera da protagonista in Serie A, ma pochi minuti fa è arrivato l’annuncio: si è proposto anche al Napoli, ecco tutta la verità

Il calciomercato del Napoli è sempre molto attivo per rinforzare la squadra di Antonio Conte già a gennaio. Attenzione sempre alle cessioni eccellenti in casa azzurra, ma spunta l’annuncio decisivo: si era anche proposto anche in maglia azzurra, ma ecco la verità nel dettaglio. Un’intervista che ha toccato davvero tanti punti: spunta la decisione a sorpresa.

Protagonista per tante stagioni in Serie A, è stato un professionista esemplare senza lamentarsi mai. Ora ha voluto anche pensare alla sua ‘seconda squadra’ del cuore: la prima gioca in cadetteria. Dichiarazioni davvero passionali per esprimere quello che avrebbe voluto fare: ecco la verità. Tutto può cambiare in fretta con indizi di calciomercato davvero intriganti in ottica futura: scopriamo le sue sensazioni per trovare la giusta destinazione.

Calciomercato, finalmente tutta la verità: ecco l’annuncio

Il calciomercato è sempre un argomento di dominio pubblico in Italia: già oggi si parlano di diverse indiscrezioni per gennaio, ma è spuntata tutta la verità sul suo accordo con il Napoli.

Un’intervista profondo per esprimere così tutta la sua passione per il Napoli. Una voglia immensa per vestire i colori azzurri come annunciato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Ovvio avrei sperato di giocare con il Napoli”. Poi subito il retroscena succoso di calciomercato: “Ci sono stati contatti in passato, poi è sfumato tutto. Se potessi tornare indietro, al Napoli un mesetto me lo farei“, ha concluso scherzando il portiere originario di Castellammare di Stabia.

La sua squadra del cuore è la Juve Stabia che milita attualmente in Serie B, ma Mirante ha sempre nutrito passione per il Napoli. Avrebbe così voluto indossare i colori azzurri per vivere stagioni di alto livello in massima serie, ma non c’è stata mai l’occasione giusta.

Lo stesso Mirante ha esaltato la coppia di portiere formata da Meret e Caprile. Una mossa strategica quella della società partenopea di puntare anche sull’ex Empoli che potrebbe rappresentare il futuro della porta azzurra.

Mirante non ha potuto esaudire il suo sogno nel cassetto: al momento è svincolato, ma difficilmente potrebbe vestire la maglia azzurra. Dopo l’addio al Milan starebbe pensando anche al ritiro dal calcio giocato per iniziare così la sua seconda vita dopo aver appeso gli scarpini al chiodo.