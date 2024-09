Napoli, l’ex Milan annuncia: “Voglio andarci subito”

Il Napoli è tornato ad essere appetibile per i migliori calciatori in giro. L’arrivo di McTominay ha sconvolto tutti: l’ex Milan ha deciso

Un momento di gioia immensa in casa Napoli grazie alle vittorie entusiasmanti sotto la guida di Conte. Ancora una goleada per gli azzurri che vogliono spiccare definitivamente il volo: ecco l’annuncio a sorpresa dell’ex Milan. Tutto può cambiare improvvisamente facendo giusti investimenti per il futuro: il presidente De Laurentiis è sempre stato un visionario in tal senso, ma non sempre si può avere ragione.

Il calciomercato estivo ha regalato numerosi colpi per Antonio Conte che si è detto soddisfatto della campagna acquisti del presidente De Laurentiis. Ora la parola spetterà soltanto al campo che sta già dando grosse soddisfazioni agli azzurri: spunta l’annuncio dell’ex Milan, ecco cosa sta succedendo nelle ultime ore con la verità svelata ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Napoli, arriva l’annuncio a sorpresa: ha già deciso

La squadra azzurra sta attirando così giocatori da ogni parte del mondo riportando interesse ed entusiasmo intorno al Napoli. Dopo lo Scudetto vinto con Spalletti, Di Lorenzo e compagni hanno vissuto un periodo di flessione che li ha portati a classificarsi al decimo posto in Serie A. Ora c’è stata la nuova rivoluzione con Conte: l’ex Milan non vede l’ora di essere al Maradona.

Saranno mesi intensi per costruire una rosa sempre più forte in casa Napoli. Conte resterà almeno per due anni alla guida della squadra partenopea: pochi minuti fa è spuntato l’annuncio ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

L’ex attaccante scozzese del Milan, Joe Jordan, si è detto entusiasta dell’arrivo di McTominay in maglia azzurra: ora è pronto a tornare in Italia con la famiglia. Il suo obiettivo è quello di vedere una partita al Maradona per applaudire in maniera particolare alle prestazioni dei suoi connazionali Gilmour e McTominay.

In passato fu virale sui social una sua accesa discussione con Gattuso durante la sfida tra Milan e Tottenham: “Fu una questione di campo, subito ci siamo chiariti quando ci siamo visti”. Anche gli scozzesi hanno potuto assistere dal vivo al calore del tifo azzurro: ora Joe Jordan è entusiasta di volare al Maradona.

Il presidente De Laurentiis vorrebbe subito centrare la qualificazione alla prossima Champions per mettere in vetrina i suoi gioielli più preziosi. Il progetto è ripartito subito alla grande dopo la falla della passata stagione: l’entusiasmo è tornato a mille.