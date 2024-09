Retroscena Juventus: in panchina stava firmando un ex Napoli

Emerge un retroscena che era sfuggito ai più. L’ex Napoli, che in azzurro ha lasciato un ricordo non di poco conto, stava per firmare alla Juventus per diventare il nuovo allenatore. Alla fine è arrivato Thiago Motta, ma la notizia non può non lasciare tutti di stucco. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

La rivalità tra bianconeri ed azzurri affonda le radici nella storia del calcio ed anche nel tessuto sociale di queste due realtà calcistiche. In tal senso, ogni passaggio di un calciatore o allenatore da una sponda all’altra genera sempre tante polemiche. E’ stato così in ogni singola situazione in cui sono avvenute dinamiche come questa.

Si ha la netta sensazione, infatti, che siano due realtà nettamente contrapposte, destinate a non avvicinarsi mai. In tal senso, l’ex Napoli questa estate stava per firmare proprio con la Juventus e la notizia non può non lasciare tutti di stucco. Andiamo a vedere nel dettaglio che cosa è successo, con un retroscena totalmente inatteso.

L’ex Napoli sulla panchina della Juventus: la verità

La notizia di per sé testimonia una volta di più che i bianconeri questa estate, per scegliere Thiago Motta, si sono mossi su più tavoli. Da questo punto di vista, in maniera inattesa, sono arrivate le parole di Cristiano Giuntoli, massimo dirigente della Juventus, che ha svelato che è stata seriamente valutata una alternativa prima di chiudere per Thiago Motta.

Al Corriere della Sera, infatti, Cristiano Giuntoli ha ammesso che era pronto (con il discorso ben avviato) un piano B, visto che sull’ex Bologna c’era una grande concorrenza. Ha parlato di un tecnico che allenava ed allena ancora in Europa. E che era straniero. Ma se si trattava di un bluff. Nei mesi scorsi, infatti, è emersa una indiscrezione relativa proprio all’ex Napoli Roberto De Zerbi.

I bianconeri avevano scelto un altro allenatore: poi è arrivato Motta

A parlare della possibilità di vedere l’ex calciatore del Napoli ed attuale allenatore dell’Olympique Marsiglia sulla panchina della Juventus sono stati soprattutto i media inglesi e potrebbe trattarsi di un tranello di Giuntoli.

Magari per “straniero” intendeva dire che si trattava di un tecnico che operava fuori dai confini italiani, più che non italiano. In ogni caso, si tratta di un quesito che probabilmente non troverà mai risposta.