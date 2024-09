Esonero in Serie A, Xavi in panchina: la decisione spiazza tutti

In Serie A arriva un colpo di scena. Dopo l’esonero contatti diretti e forti con Xavi per renderlo il nuovo allenatore del top club italiano. La decisione in tal senso spiazza tutti, dal momento che nessuno se l’aspettava. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Alla guida del Barcellona lo spagnolo ha dimostrato di avere delle doti a dir poco interessanti anche da allenatore, dopo la carriera da fenomeno assoluto fatta da calciatore. E’ stato per distacco uno dei centrocampisti che maggiormente ha cambiato questo ruolo ed ora intende fare qualcosa di simile da tecnico.

Con i catalani le cose non sono andate per il verso giusto, soprattutto per i rapporti con la proprietà che non sono mai stati facili e per le tante pressioni che ci sono in blaugrana. In tal senso, però, arriva la notizia che lascia tutti a bocca aperta: Xavi in Serie A e decisione del tutto inattesa. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

L’ex Barcellona sbarca in Italia: le ultime a riguardo

Dopo la fine burrascosa della sua esperienza al Barcellona, lo spagnolo si è ritrovato senza squadra. Nonostante la cocente delusione, però, è pronto a ripartire, scegliendo un progetto che sia in linea sicuramente con la sua idea di calcio, ma anche con le sue legittime ambizioni.

In tal senso, stando a quanto raccontato da Todofichajes, Xavi è stato vicino a diventare il nuovo allenatore della Roma. Dopo l’esonero di Daniele De Rossi, infatti, la Roma gli ha proposto la panchina giallorossa con il tecnico che però a sorpresa avrebbe declinato la proposta ricevuta. Andiamo a vedere il perché.

Xavi in Serie A: colpo di scena e decisione inattesa

A quanto pare, infatti, Xavi è alla ricerca di club che maggiormente si vadano ad adattare a quelle che sono i suoi desiderata. L’offerta della Roma, in tal senso, non lo avrebbe pienamente soddisfatto e per questo ha preferito lasciar correre ed aspettare una nuova occasione.

Alla fine, come è noto, i giallorossi hanno deciso di virare su Ivan Juric, che ha esordito con una vittoria contro l’Udinese ed un pareggio in Europa League contro l’Athletic Bilbao. C’è curiosità, adesso, di capire che piega prenderà la carriera di Xavi e quale sarà la sua prossima avventura professionale.