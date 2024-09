Napoli, la previsione spaventa: “Ora fortunato, a novembre calerà”

In casa Napoli la situazione è in continuo divenire, con il lavoro di Conte che dà i primi frutti. La situazione, però, con questa previsione cambia, dal momento che si parla di una squadra fortunata fin qui e che va incontro ad un probabile calo nel mese di novembre. Ecco le ultime a riguardo.

E’ impressionante l’impatto che hanno avuto Antonio Conte e tutti i calciatori da lui voluti sulla realtà del Napoli. La squadra infatti è rinata rispetto ai disastri della passata stagione, con la compagine azzurra guidata da Rudi Garcia prima e da Mazzarri e Calzona poi che ha chiuso al decimo posto e che ora sembra solo un lontanissimo ricordo.

I miglioramenti sono davvero notevoli e si notano di più ad ogni turno che passa, ad ogni gara che viene affrontata. Nonostante questo, però, come spesso accade in una piazza come quella partenopea, i momenti di tensione e le polemiche non mancano mai. Neanche quando le cose apparentemente stanno andando tutte per il verso giusto.

Allarme in casa azzurra: “A novembre sarà dura”

Un allenatore di esperienza come Antonio Conte è consapevole del fatto che le cose nel calcio cambiano molto in fretta ed in tal senso non consentirà alla squadra un calo di tensione. O, per meglio dire, farà di tutto per evitarlo. In tal senso, però, c’è una previsione che spaventa tutti i tifosi azzurri.

A proferirla è ancora una volta Enrico Fedele, nell’ambito di una intervista rilasciata sulle frequenze di Radio Marte. Dal suo punto di vista il Napoli è stato fortunato fino a questo momento. Contro il Cagliari è stato salvato da “San Meret”, contro la Juventus invece “è stata una non partita”, e l’unica prestazione che salva è quella offerta contro il Bologna. Ma non è tutto.

Napoli, dura critica: “Squadra fin qui fortunata”

Dal suo punto di vista, infatti, complici anche i prossimi impegni in calendario, ottobre potrebbe proiettare il Napoli in testa alla classifica ma è a novembre che Fedele si aspetta un calo.

Le prestazioni fin qui offerte, infatti, dal suo punto di vista non bastano e per reggere questi ritmi occorre un cambio di marcia immediato. Il campo, come sempre accade nel calcio, dirà come stanno realmente le cose. Antonio Conte, questo è sicuro, chiede ai suoi di spingere sempre sull’acceleratore.