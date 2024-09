McTominay nell’occhio del ciclone: “Grave mancanza di rispetto”

Tra i nuovi arrivi in casa Napoli quello che fin qui, ancor di più di Lukaku, ha attirato su di sé gli occhi di tutti è Scott McTominay. Adesso, però, lo scozzese finisce nell’occhio del ciclone, con delle gravi accuse relative ad una presunta mancanza di rispetto. Andiamo a vedere che cosa sta succedendo.

Si è calato nella realtà partenopea con tutto sé stesso sin dal momento della firma, dimostrando un entusiasmo che raramente si vede in generale nel mondo del calciomercato. Si è innamorato della città di Napoli, della maglia e dello stadio Diego Armando Maradona al primo sguardo, come immortalato dal video pubblicato sui social dal club.

Anche in campo ha subito fatto la differenza. Contro la Juventus, in campionato, è stato tra i migliori in campo per distacco, mentre nella gara contro il Palermo di Coppa Italia ha segnato dopo meno di 30 secondi dal suo ingresso in campo. Adesso, però, per lo scozzese arrivano delle dure critiche del tutto inattese.

Lo scozzese nell’occhio del ciclone: cosa sta succedendo

Ha fatto di tutto per vestire la maglia del Napoli, nonostante al Manchester United fosse protagonista, seppur non un titolare inamovibile. Alla fine ha ottenuto quel che voleva e tra lui ed i suoi nuovi tifosi è scattato subito l’amore. La cosa, però, a quanto pare non è piaciuta a tutti.

Dopo il gol di ieri, sotto al post pubblicato sui social dalla SSC Napoli in cui lo si vede baciare la maglia ed esultare con i suoi nuovi tifosi, molti tifosi del Manchester United hanno duramente criticato Scott McTominay. I suoi gesti, infatti, per questi supporter dei Red Devils, rappresentano una grave mancanza di rispetto proprio per la sua ex squadra.

McTominay, dure critiche per lui: “Grave mancanza di rispetto”

Nessuno si aspettava tante critiche da parte dei tifosi del Manchester United per un calciatore cresciuto in questo club. A prescindere dai giudizi su questo trasferimento, il rendimento della squadra di ten Hag insieme alle ottime prestazioni offerte da McTominay hanno fatto esplodere la frustrazione dei supporter.

Per quanto riguarda quelli del Napoli, invece, pendono già dalle labbra del loro nuovo beniamino, che è diventato immediatamente un elemento cardine per Antonio Conte ed un collante di reparto tra centrocampo e attacco.