Napoli, ADL scatenato: nuovo regalo per Conte

Il calciomercato torna ad essere attivo dopo la sessione estiva: ecco l’affondo totale, può arrivare subito. De Laurentiis è scatenato

Saranno mesi intensi per arrivare all’obiettivo finale. Il Napoli ha iniziato un nuovo corso tecnico di spessore con Antonio Conte in panchina. Ecco il nuovo affondo per rinforzare la rosa a disposizione dell’allenatore italiano: subito il nuovo colpo per puntellare la difesa.

La dirigenza partenopea continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato. Ecco la nuova pazza idea di calciomercato: ormai sono tutti pazzi di lui. La sua valutazione si aggira intorno ai 25 milioni di euro: il suo prezzo è destinato a salire sempre di più dopo l’exploit in Serie A. Ora il Napoli continua a lavorare senza sosta in ottica futura per regalare nuovi colpi importanti ad Antonio Conte: scopriamo ogni dettaglio.

Napoli, nuovo colpo di mercato: la chiusura immediata, il prezzo

Saranno giorni intensi per arrivare così alla chiusura dell’affare. De Laurentiis vuole continuare a fare la voce grossa sul fronte calciomercato anticipando la folta concorrenza: tutto è possibile grazie al suo fiuto. Ormai ci siamo per arrivare subito al promettente giocatore: spunta tutta la verità.

Il jolly danese del Lecce, Dorgu, classe 2004, è stato accostato già al Napoli nelle ultime settimane. Ora ha preferito di completare il suo percorso in Salento, ma il presidente De Laurentiis è voglioso di chiudere subito l’affare come riportato anche dal portale areanapoli.it.

Ormai non è più una sorpresa regalando gol ed assist a grappoli ai suoi compagni. L’inizio stagionale del Lecce non è stato all’altezza delle aspettative: la chiusura di ADL potrebbe essere immediata per regalare un altro colpo di mercato a Conte.

Dorgu si è reso protagonista anche con la maglia della Danimarca segnando il primo sigillo proprio all’esordio. Nella sua carriera in Serie A ha ricoperto tutte le posizioni: contro il Milan ha giocato anche come terzino destro, ma nasce in origine come laterale sinistro. Nell’ultimo periodo ha agito anche come esterno offensivo sia a destra che a sinistra: un’altra gemma da mostrare a tutti.

Il Napoli continua così a monitorare attentamente nuovi profili interessanti per la squadra azzurra. Conte è stato già accontentato in estate, ma non è finita qua. Tutto può succedere per arrivare così a dare filo da torcere anche per lo Scudetto che resta un miraggio al momento.