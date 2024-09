Napoli, nove cambi contro il Monza: il piano di Conte

Il Napoli si è subito catapultato in Serie A per affrontare il Monza: nuova rivoluzione di Conte, spunta tutta la verità

Conte continua a sorprendere tutti con le sue scelte: ora ci saranno altri nove cambi rispetto alla sfida di Coppa Italia contro il Palermo. L’allenatore azzurro sta dimostrando di avere la meglio anche ruotando tutti i giocatori a disposizione senza alcun problema. Dopo due mesi di lavoro sta uscendo fuori il temperamento tipiche delle sue squadre: ecco chi giocherà contro il Monza, la nuova rivoluzione in campionato.

Il Napoli proverà l’aggancio al primo posto in classifica cercando di collezionare un’altra vittoria da urlo. Un momento decisivo per arrivare in alto dopo una stagione terribile culminata con il decimo posto in classifica: ecco i nove cambi di Antonio Conte per affrontare al meglio il Monza.

Napoli-Monza, la rivoluzione di Conte: chi giocherà?

Un’altra rivoluzione improvvisa in casa Napoli per puntare così al primo posto. Gli azzurri continueranno a dare filo da torcere alle big della Serie A come Inter e Juventus. Conte ha saputo ricostruire dalle macerie toccando le corde giuste all’interno dello spogliatoio azzurro: ecco i nove cambi contro il Monza, finalmente tutta la verità.

Novità importanti in casa Napoli in vista della prossima sfida di campionato contro il Monza, in programma domenica 29 settembre al Maradona. Conte rivoluziona anche l’undici di partenza: ecco le scelte dal primo minuto. Scopriamo le novità dell’allenatore azzurro.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, tornerà in campo capitan Giovanni Di Lorenzo con la fascia sul braccio. Torneranno dal primo minuto anche Buongiorno, Rrhamani, Olivera e Politano che non hanno preso parte alla sfida di Coppa Italia contro il Palermo. La rosa è ampia e per Conte non ci sono più problemi: ha debuttato anche Rafa Marin. Il difensore spagnolo cercherà di apprendere i dettami dell’allenatore azzurro per essere sempre più protagonista.

In attacco spazio sempre a Romelu Lukaku, entrato nella ripresa contro il Palermo, e Kvara pronto a segnare un altro gol spaziale contro il Monza dopo quelli realizzati due anni fa.

In campo ci sarà anche Scott McTominay, lo scozzese che ha fatto già innamorare tutti: il centrocampista del Napoli ha realizzato il suo primo gol proprio in Coppa Italia, ma ora vorrebbe essere subito protagonista in Serie A. Tra i pali, infine, ci sarà Elia Caprile che cercherà di non far rimpiangere l’infortunato Alex Meret.