Napoli, Maradona chiuso: quali partite senza tifosi

Non finiscono i problemi in casa Napoli dopo gli scontri durante la sfida in Coppa Italia contro il Palermo. Spunta l’indiscrezione

Il Napoli continua a collezionare vittorie in campo, ma sugli spalti è tornata l’emergenza. Prima a Cagliari, poi durante la sfida di Coppa Italia contro il Palermo: il rischio è tornato ad essere alto, ma subito scenderà in campo il presidente De Laurentiis per placare gli animi degli ultras. Si aspetta la riunione dell’Osservatorio: la decisione in vista delle prossime sfide degli azzurri, scopriamo tutti i dettagli.

Improvvisamente è tornata l’emergenza per quanto riguarda i tifosi. Gli ultras si sono resi protagonisti di lancio di fumogeni e bombe carte: ora il Maradona rischia anche la chiusura, spunta l’indiscrezione a sorpresa in vista delle prossime partite degli azzurri. Un momento decisivo per il presidente De Laurentiis in grado di placare gli animi: ecco l’amara verità dopo le brutte immagini che hanno fatto il giro dei social.

Napoli, l’emergenza Maradona: cosa succede ora?

Pochi minuti fa è arrivata la notizia che ha subito preallarmato il numero uno della società partenopea: il rischio è tornato ad essere alto dopo gli scontri di pochi giorni fa. Ecco quello che potrebbe accadere: si aspetta la decisione dell’Osservatorio.

Come riportato dall’edizione odierna de La Repubblica alcuni settori dello Stadio Maradona potrebbero rischiare subito la chiusura con il successivo divieto alle trasferta. Allarme già lanciato che ha messo in apprensione anche lo stesso presidente De Laurentiis. L’impianto di Fuorigrotta sarà così messo sotto osservazione dopo gli incidenti avvenuti durante la sfida di Coppa Italia contro il Palermo.

C’è stato un frequente lancio di bombe carte e fumogeni a ripetizione tra le due tifoserie: il club di De Laurentiis è stato già sanzionato con una multa di 20mila euro. Al momento non c’è stata nessuna chiusura di un settore, ma saranno fatti controlli sempre più sofisticati. Ora spunta il rischio di trasferta per la gara contro l’Empoli: ora si attenderà la riunione dell’Osservatorio per capire cosa si deciderà in vista della sfida del Castellani, in programma domenica 20 ottobre alle 12.30.

Il presidente De Laurentiis cercherà di avere un confronto immediato con gli ultras per cercare di riportare il sereno. Improvvisamente è scoppiato il caos con la chiusura anche del settore ospiti per i residenti in Campania per il big match contro la Juventus. I problemi non sono ancora finiti, si aspetta l’ultima decisione anche per la chiusura adel Maradona.