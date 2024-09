Napoli, allarme al Maradona: c’è ansia

Lo Stadio Maradona è tornato ad essere un problema: spunta il nuovo allarme, ansia per il presidente De Laurentiis per l’appuntamento storico

Dopo gli incidenti di Cagliari e al Maradona contro il Palermo, ora è scattato un nuovo allarme per l’impianto di Fuorigrotta. C’è ansia per la decisione definitiva: il presidente De Laurentiis dovrà subito trovare le contromisure giuste, spunta la verità.

Lo Stadio Maradona continua ad essere un ostacolo per riportare il calcio internazionale: spunta un nuovo problema per il presidente De Laurentiis. Il numero uno del club De Laurentiis aveva intenzionato anche di portare la squadra azzurra altrove: negli ultimi mesi si era parlato anche della possibile destinazione ad Afragola. Spunta il nuovo allarme: rischia l’esclusione a sorpresa in vista dell’appuntamento storico. Cosa sta succedendo? Svelati i tutti dettagli.

Napoli, nuovo problema al Maradona: spunta la verità

Una voglia pazzesca di trovare accorgimenti giusti anche per il futuro. Lo stadio Maradona sarà sotto osservazione anche per i numerosi lavori da effettuare: spunta il retroscena a sorpresa, lanciato subito l’allarme.

Una lunga intervista per il ministro per lo Sport e per i giovani, Andrea Abodi, che ha rilasciato una lunga intervista a Il Corriere del Mezzogiorno in vista anche di Euro2032. Il 15 ottobre ha rivelato che tornerà in città per avere un colloquio con il presidente del club De Laurentiis e con il sindaco Manfredi: parlerà successivamente anche con gli uffici tecnici. Il Maradona dovrà mettersi a nuovo per partecipare all’appuntamento storico: “Abbiamo sostenuto 5 audizioni: Bologna, Firenze, Cagliari, Empoli e Parma”.

Al momento Abodi ha svelato che ci sono città più virtuose, come Torino, Udine e Bergamo e poi c’è anche Frosinone. Ora il Maradona dovrà effettuare tanti lavori per competere per Euro2032: “La tecnologia sarà un punto di forza“.

Un appuntamento importante per partecipare ad Euro2032: lo stadio Maradona dovrà avere i requisiti giusti per rientrare negli stadi in cui poter svolgere la competizione europea riservata alle Nazionali. Il Napoli cercherà così di avere colloqui proficui con il sindaco Manfredi e con il ministro Andrea Abodi per trovare una soluzione in tempi brevi.

Saranno settimane intense per riuscire ad essere protagonista anche agli Europei che si disputeranno in Italia nel 2032. Il presidente De Laurentiis penserà così a nuove soluzioni per rendere sempre più moderno l’impianto di Fuorigrotta. Il numero uno del club partenopeo cercherà di trovare l’aggancio giusto.