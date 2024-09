Calciomercato Napoli: il nuovo Jorginho gioca in Serie A

In sede di calciomercato per il Napoli arriva la notizia che lascia tutti di stucco. In queste prime giornate di Serie A è emerso il nuovo Jorginho che sta lasciando tutti a bocca aperta. Andiamo a scoprire di più su questo talento emergente che ha fatto vedere delle cose egregie.

La Serie A 2024/2025 fino a questo momento ci ha regalato davvero tante sorprese, sia in termini di risultati sul campo e di talenti che sono in rampa di lancio, come si suol dire. Ed il meglio deve ancora venire, come pare. O almeno questa è l’impressione che si ha. Sono diversi i calciatori interessanti e da seguire che si sono imposti all’attenzione.

Ovviamente da questo punto di vista hanno un peso specifico enorme i nuovi arrivati. Maggior interesse, da questo punto di vista, lo destano soprattutto quei profili giovani e di belle speranze ed ora gli operatori di mercato stanno mettendo gli occhi su quello che è indicato da tutti come il nuovo Jorginho.

Il nuovo Jorginho in Serie A? Ecco di che si tratta

Quanto fatto in carriera dal centrocampista italo-brasiliano è stato impressionante dal momento che, a parte lo Scudetto sfumato con il Napoli, ha vinto tutto quello che si poteva vincere. Dalla Champions League con il Chelsea fino ad arrivare agli Europei con la Nazionale italiana di Roberto Mancini.

In tal senso quello che più si è messo in mostra tra i giovani sconosciuti ai più è probabilmente Reda Belahyane, che con il Verona sta trovando spazio grazie all’infortunio rimediato da Serdar, che doveva essere il titolare, e che è diventato praticamente un elemento insostituibile, come ammesso dallo stesso allenatore Paolo Zanetti.

Calciomercato Napoli, il nuovo talento in mezzo al campo

In conferenza stampa, infatti, il suo allenatore lo ha definito insostituibile per quello che sta dimostrando in mezzo al campo: “Solo un pazzo lo toglierebbe”. Insomma, ha le chiavi del centrocampo tra le mani e, dovesse continuare così, potrebbe presto diventare protagonista anche sul mercato. E chissà che anche il Napoli per il dopo Lobotka non possa farci un pensierino.

Classe 2004, il franco marocchino è cresciuto nel Nizza, in Francia, e poi il Verona gli ha dato la possibilità di giocare con continuità. Belahyane ha colto alla grande la possibilità avuta e presto potremmo sentir parlare di lui nel mirino dei top club. Italiani e non solo.