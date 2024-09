McTominay-Napoli, nuovo retroscena: ecco perché ha accettato

In pochissimo tempo McTominay ha conquistato i tifosi del Napoli con la sua scelta di lasciare il Manchester United per gli azzurri. Ora emerge il retroscena che svela perché ha accettato questa destinazione e cosa lo ha spinto a prendere questa decisione sicuramente molto forte. Vediamo di che si tratta.

Ci ha impiegato pochissimo lo scozzese ad entrare nei cuori dei suoi nuovi tifosi. Sin dal momento in cui ha iniziato a spingere con tutte le sue forze per lasciare il Manchester United, squadra in cui è nato e cresciuto calcisticamente, e per approdare all’ombra del Vesuvio.

Un autentico atto d’amore il suo, così come quello di calarsi subito nella realtà napoletana per conoscerne ogni dettaglio. Vivendo tutto con il sorriso ed un entusiasmo senza precedenti. I tifosi del Napoli lo hanno già incoronato quale nuovo idolo dello stadio Maradona, superando in questo anche Lukaku. Ed ora emerge un ulteriore dettaglio su questo affare.

Lo scozzese al Napoli: ecco il retroscena di calciomercato

Contro il Palermo, praticamente al primo pallone toccato in senso assoluto nel suo nuovo stadio, ha segnato dopo 23 secondi dal suo ingresso. Un impatto devastante, che gli ha permesso subito di godersi l’abbraccio con i tifosi del Napoli e di baciare sentitamente e calorosamente la N che porta sul petto.

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola svela il perché alla fine McTominay ha deciso di lasciare lo United, dove pure giocava con continuità, per approdare al Napoli. A quanto pare, infatti, fin dai primi contatti, lo scozzese ha sentito qualcosa di speciale dentro che gli ha fatto intuire che quella azzurra dovesse essere la sua nuova tappa.

McTominay al Napoli, svelato perché ha accettato la destinazione

Ha accettato il Napoli con piena convinzione e la sua intelligenza calcistica e cattiveria agonistica, come sottolineato dal quotidiano, sembrano emergere dal ritratto del centrocampista perfetto per Antonio Conte. Che, non a caso, ha cambiato la faccia del suo Napoli per lui.

Contro la Juventus, infatti, si è passati ad una sorta di 4-2-3-1. Con McTominay in mezzo al campo, infatti, ad agire dietro Romelu Lukaku, l’equilibrio è garantito dal momento che lo scozzese, insieme ad Anguissa e Lobotka, hanno polmoni di acciaio e possono permettere a Conte di rinunciare anche ad un difensore, senza sacrificare la compattezza difensiva.