Mercato Napoli, colpo da 30 milioni: accordo raggiunto per gennaio

Mercato Napoli, arriva il colo di scena per un affare da 30 milioni di euro. Si tratta di un profilo che gli azzurri seguono ormai da diverso tempo ed ora arriva una svolta decisiva per questa operazione a dir poco significativa. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano a riguardo.

Gli azzurri hanno la testa, come è normale che sia visto l’ottimo periodo, sul campo. Domani contro il Monza servirà dimostrare una volta di più quanto di buono si sta facendo con Antonio Conte e non sono ammesse distrazioni di nessun tipo. D’altronde è questo il principio che il tecnico ha trasmesso ai calciatori sin dal primo giorno.

Giovanni Manna, il direttore sportivo, e tutta la squadra mercato, però, sa che bisogna pensare anche alla sessione di gennaio, visto che in questa squadra restano alcune lacune da colmare, per così dire. Ed in tal senso arriva una svolta significativa per un affare da circa 30 milioni di euro. Si tratta di un nome da tempo seguito dai partenopei.

Mercato Napoli, colpo da 30 milioni di euro

Nonostante gli enormi sforzi fatti in estate, questa squadra deve essere ancora completata. Soprattutto con il passaggio al 4-2-3-1 con McTominay trequartista, servono un difensore centrale (Rafa Marin e Juan Jesus non danno sufficienti garanzie) e forse anche qualcosina in mezzo al campo.

Uno dei nomi che da tempo è sul taccuino del Napoli, però, per il reparto avanzato è quello del talento in forza all’Olympique Lione Rayan Cherki. Stando a quanto raccontato da Fichajes.net, però, sul calciatore francese si sta muovendo anche il West Ham, che a gennaio si sta preparando all’assalto mettendo sul piatto 30 milioni di euro.

Napoli, sfuma un obiettivo: un club offre 30 milioni di euro

Se gli Hammers dovessero affondare il colpo, sarebbe a dir poco complicato per il Napoli restare in corsa. Sulle sue tracce in Italia ci sono anche il Milan e la Lazio, ma anche per loro vale praticamente lo stesso discorso. Troppo più forte economicamente il West Ham.

Nel 4-2-3-1 Cherki potrebbe agire proprio da trequartista o all’occorrenza anche da esterno d’attacco. Classe 2003, è l’astro nascente del calcio francese ed il contratto in scadenza con il Lione nel 2026 rende questo affare leggermente più semplice da condurre in porto, visto che ogni discorso per il rinnovo sembra essersi completamente arenato.