Mercato Napoli, l’obiettivo KO: gravissimo infortunio e lungo stop

Mercato Napoli, il calciatore va KO e si tratta di un duro colpo anche per gli azzurri. Lo seguivano, infatti, già in estate ma per lui si tratta di un infortunio gravissimo che lo costringerà ad uno stop molto lungo. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Gli azzurri si sono mossi in maniera importante in estate, ma molto deve essere ancora fatto per consegnare nelle mani di Antonio Conte una squadra completa e realmente a sua immagine e somiglianza. Per questo si interverrà in maniera inevitabile anche questo inverno, dove non sono ammessi errore.

Chiaramente il mercato in entrata sarà condizionato ancora una volta da quello in uscita, dove tiene ancora banco la questione relativa a Victor Osimhen. A prescindere da ciò, adesso Manna deve fare i conti con una notizia che lascia di stucco. Un obiettivo del Napoli è andato KO: si tratta di un bruttissimo infortunio e di un lungo stop.

Mercato Napoli, un obiettivo va KO: le ultime

Un infortunio tanto grave non può non cambiare i piani anche dei club interessati. Non tanto per quanto possano essere lunghi i tempi di recupero, ma per le prospettive successive al rientro. Non si può avere la certezza che un calciatore possa tornare quello di prima.

In tal senso, in estate il Napoli ha seguito con vivo interesse il centrale di difesa in forza al Parma Alessandro Circati. Ebbene, sembrava un discorso destinato ad essere rimandato all’inverno ma ora è arrivato un terribile annuncio. Ieri, infatti, il calciatore ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

Napoli, gravissimo infortunio e lungo stop: come cambia il calciomercato

Con questo KO, tenendo conto che difficilmente potrebbe tornare in campo prima di febbraio, cambia tutto anche in chiave mercato. Il Napoli infatti segue Circati da tempo ed avrebbe potuto affondare il colpo già a gennaio per provare ad anticipare la concorrenza. Ora ogni discorso sarà rimandato, probabilmente, all’estate, valutando anche il recupero del calciatore.

Classe 2003, l’italo-australiano è stato un perno del Parma sia l’anno scorso nella galoppata verso la promozione in Serie A sia in questa stagione. Una nuova grana per mister Fabio Pecchia, che dovrà tener duro in assenza di uno dei suoi migliori talenti. Non resta altro da fare che augurare una pronta guarigione a Circati.