Napoli, allarme Kvaratskhelia: Conte in ansia

In casa Napoli, in vista dei prossimi impegni di campionato della squadra di Antonio Conte, scatta l’allarme Khvicha Kvaratskhelia. La situazione mette in apprensione il tecnico leccese in maniera del tutto legittima. Il georgiano è fondamentale per i partenopei ed ora andremo a vedere i dettagli della vicenda.

C’è tanta curiosità in casa Napoli, dal momento che tutti i tifosi, ma anche gli addetti ai lavori, vogliono vedere questa squadra all’opera. Di settimana in settimana, per capire quali sono le reali potenzialità di questa squadra. Ed anche quello che sarà il ruolo che questa compagine potrà recitare in questa Serie A 2024/2025.

Tra i profili decisivi per questa compagine non si può non annoverare il numero 77 georgiano, che ha una classe superiore a tutti gli altri e che deve incidere sia in zona gol che soprattutto per gli assist da fornire ai compagni. In tal senso, per Kvaratskhelia arriva un allarme che causa apprensione in Antonio Conte.

Allarme per il georgiano in casa Napoli: le ultime

Contro il Palermo l’ex Dinamo Tbilisi è rimasto in panchina per quasi tutta la partita, entrando nel finale solo per una sorta di passerella insieme ad altri titolari come Lukaku, McTominay ed Anguissa. In tal senso, andiamo a vedere in cosa consiste questo allarme relativo al georgiano.

Come sottolineato dal giornalista Manuel Parlato ai microfoni di Canale 21, Kvaratskhelia non si è espresso come avrebbe potuto nelle sue ultime partite: “Vorrei capire che problema ha, nelle ultime partite non si è espresso come nel resto del suo percorso al Napoli”. Il giornalista in questione ha provato anche a spiegare questo calo di rendimento.

Napoli, Kvaratskhelia crea apprensione tra gli azzurri: ecco perché

Già l’anno scorso, da più parti, veniva sottolineato un dettaglio non di poco conto. Vale a dire che Kvaratskhelia non riesce ad esprimersi al meglio quando alle sue spalle c’è Matias Olivera, con Mario Rui che invece riusciva ad esaltarlo maggiormente. E questo pensiero potrebbe rappresentare una preoccupazione per Conte.

Se così dovesse essere, ancor di più con il passaggio alla difesa a 4, si tratterebbe di un problema non di poco conto visto che l’uruguaiano è più adatto a ricoprire quel ruolo. Visto che il portoghese è fuori rosa.. Sarà fondamentale che Spinazzola possa trovare la migliore condizione, dal momento che con lui l’intesa sembra essere già buona. La gara con il Monza di domani ci dirà molto anche da questo punto di vista.